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تحمل ثروة من الخبرات.. "الفدح" مديرة للتواصل والعلاقات بـ"ولادة مكة"

في قرار يتماشى مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة وتعزيز دورها

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال هلال المالكي، قرارًا بتكليف زينة مبارك الفدح مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ وذلك تماشيًا مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة السعودية وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وهو أحد البرامج والإصلاحات الرئيسية التي تبنتها رؤية 2030.

وأعربت "الفدح" عن سعادتها بالثقة الغالية بتكليفها مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية، وأكدت أن هذا سيكون حافزًا نوعيًّا لممارسة المزيد من العطاء والتميز في مواصلة العمل الدؤوب وإبراز ما يرتقي بالخدمات التي يقدّمها مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة.

وتُعد "الفدح" واحدة من الكفاءات الإدارية المتميزة، ولديها ثروة من المؤهلات والخبرة في مجال الإدارة والإعلام على مستوى المنطقة، وهي من مؤسسي إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى ومديرة له لمدة سبع سنوات، ثم مديرة لإدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة.

وانتقلت كمديرة تواصل وعلاقات وتوعية صحية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومقدمة برنامج "إذاعة نور" البرنامج الحديث من نوعه مؤخرًا؛ وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وحققت العديد من الدورات الأكاديمية والاجتماعية وتنقلت في عدة صحف محلية، وحصلت على عدة شهادات تكريم على مستوى الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحمل ثروة من الخبرات.. "الفدح" مديرة للتواصل والعلاقات بـ"ولادة مكة"
سبق

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال هلال المالكي، قرارًا بتكليف زينة مبارك الفدح مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ وذلك تماشيًا مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة السعودية وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وهو أحد البرامج والإصلاحات الرئيسية التي تبنتها رؤية 2030.

وأعربت "الفدح" عن سعادتها بالثقة الغالية بتكليفها مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية، وأكدت أن هذا سيكون حافزًا نوعيًّا لممارسة المزيد من العطاء والتميز في مواصلة العمل الدؤوب وإبراز ما يرتقي بالخدمات التي يقدّمها مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة.

وتُعد "الفدح" واحدة من الكفاءات الإدارية المتميزة، ولديها ثروة من المؤهلات والخبرة في مجال الإدارة والإعلام على مستوى المنطقة، وهي من مؤسسي إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى ومديرة له لمدة سبع سنوات، ثم مديرة لإدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة.

وانتقلت كمديرة تواصل وعلاقات وتوعية صحية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومقدمة برنامج "إذاعة نور" البرنامج الحديث من نوعه مؤخرًا؛ وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وحققت العديد من الدورات الأكاديمية والاجتماعية وتنقلت في عدة صحف محلية، وحصلت على عدة شهادات تكريم على مستوى الوزارة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
09:34 AM

تحمل ثروة من الخبرات.. "الفدح" مديرة للتواصل والعلاقات بـ"ولادة مكة"

في قرار يتماشى مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة وتعزيز دورها

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أصدر المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، الدكتور هلال هلال المالكي، قرارًا بتكليف زينة مبارك الفدح مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بمستشفى الولادة والأطفال بمكة؛ وذلك تماشيًا مع حرص وزارة الصحة على دعم المرأة السعودية وتعزيز دورها في مختلف المجالات، وهو أحد البرامج والإصلاحات الرئيسية التي تبنتها رؤية 2030.

وأعربت "الفدح" عن سعادتها بالثقة الغالية بتكليفها مديرة لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية، وأكدت أن هذا سيكون حافزًا نوعيًّا لممارسة المزيد من العطاء والتميز في مواصلة العمل الدؤوب وإبراز ما يرتقي بالخدمات التي يقدّمها مستشفى الولادة والأطفال بالعاصمة المقدسة.

وتُعد "الفدح" واحدة من الكفاءات الإدارية المتميزة، ولديها ثروة من المؤهلات والخبرة في مجال الإدارة والإعلام على مستوى المنطقة، وهي من مؤسسي إدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى ومديرة له لمدة سبع سنوات، ثم مديرة لإدارة التواصل الداخلي بصحة مكة المكرمة.

وانتقلت كمديرة تواصل وعلاقات وتوعية صحية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومقدمة برنامج "إذاعة نور" البرنامج الحديث من نوعه مؤخرًا؛ وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وحققت العديد من الدورات الأكاديمية والاجتماعية وتنقلت في عدة صحف محلية، وحصلت على عدة شهادات تكريم على مستوى الوزارة.

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