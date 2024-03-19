معلمون يتخلون عن "الربوعية" ويلتزمون بالمنازل تجنبًا لفيروس كورونا

كما حضرت دوريات الأمن لمنع ارتكاب مخالفات التجمُّع بالاستراحات والقاعات

خلت استراحات شرق مكة المكرمة من مرتاديها؛ وذلك بعد التوجيهات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنع التجمعات في الاستراحات والمواقع الأخرى، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتُعد استراحة "الربوعية" من أهم المناسبات لدى المعلمين؛ إذ تُعد المتنفس الوحيد لهم، يجتمعون فيها في آخر ليلة من الأسبوع الدراسي لتناول وجبة العشاء، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم أو الطائرة.

هذا الأسبوع خلت استراحات شرق مكة من مرتاديها اتباعًا للتعليمات بالحد من خطر فيروس كورونا، كما حضرت دوريات الأمن في عدد من المواقع خلال جولاتها التفقدية للتأكد من تطبيق القرار بمنع ارتكاب مخالفات التجمع في الاستراحات والقاعات.

وعبر تبادُل رسائل تطبيق الواتساب تم التشديد على تعليق "الربوعية" حتى إشعار آخر، وهو ما لقي تجاوبًا كبيرًا في أوساط التربويين.