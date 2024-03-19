النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معلمون يتخلون عن "الربوعية" ويلتزمون بالمنازل تجنبًا لفيروس كورونا

كما حضرت دوريات الأمن لمنع ارتكاب مخالفات التجمُّع بالاستراحات والقاعات

خلت استراحات شرق مكة المكرمة من مرتاديها؛ وذلك بعد التوجيهات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنع التجمعات في الاستراحات والمواقع الأخرى، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتُعد استراحة "الربوعية" من أهم المناسبات لدى المعلمين؛ إذ تُعد المتنفس الوحيد لهم، يجتمعون فيها في آخر ليلة من الأسبوع الدراسي لتناول وجبة العشاء، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم أو الطائرة.

هذا الأسبوع خلت استراحات شرق مكة من مرتاديها اتباعًا للتعليمات بالحد من خطر فيروس كورونا، كما حضرت دوريات الأمن في عدد من المواقع خلال جولاتها التفقدية للتأكد من تطبيق القرار بمنع ارتكاب مخالفات التجمع في الاستراحات والقاعات.

وعبر تبادُل رسائل تطبيق الواتساب تم التشديد على تعليق "الربوعية" حتى إشعار آخر، وهو ما لقي تجاوبًا كبيرًا في أوساط التربويين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
معلمون يتخلون عن "الربوعية" ويلتزمون بالمنازل تجنبًا لفيروس كورونا
سبق

خلت استراحات شرق مكة المكرمة من مرتاديها؛ وذلك بعد التوجيهات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنع التجمعات في الاستراحات والمواقع الأخرى، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتُعد استراحة "الربوعية" من أهم المناسبات لدى المعلمين؛ إذ تُعد المتنفس الوحيد لهم، يجتمعون فيها في آخر ليلة من الأسبوع الدراسي لتناول وجبة العشاء، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم أو الطائرة.

هذا الأسبوع خلت استراحات شرق مكة من مرتاديها اتباعًا للتعليمات بالحد من خطر فيروس كورونا، كما حضرت دوريات الأمن في عدد من المواقع خلال جولاتها التفقدية للتأكد من تطبيق القرار بمنع ارتكاب مخالفات التجمع في الاستراحات والقاعات.

وعبر تبادُل رسائل تطبيق الواتساب تم التشديد على تعليق "الربوعية" حتى إشعار آخر، وهو ما لقي تجاوبًا كبيرًا في أوساط التربويين.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
12:27 AM

معلمون يتخلون عن "الربوعية" ويلتزمون بالمنازل تجنبًا لفيروس كورونا

كما حضرت دوريات الأمن لمنع ارتكاب مخالفات التجمُّع بالاستراحات والقاعات

A A A
عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
2
3,081

خلت استراحات شرق مكة المكرمة من مرتاديها؛ وذلك بعد التوجيهات التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية بمنع التجمعات في الاستراحات والمواقع الأخرى، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتُعد استراحة "الربوعية" من أهم المناسبات لدى المعلمين؛ إذ تُعد المتنفس الوحيد لهم، يجتمعون فيها في آخر ليلة من الأسبوع الدراسي لتناول وجبة العشاء، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية، مثل كرة القدم أو الطائرة.

هذا الأسبوع خلت استراحات شرق مكة من مرتاديها اتباعًا للتعليمات بالحد من خطر فيروس كورونا، كما حضرت دوريات الأمن في عدد من المواقع خلال جولاتها التفقدية للتأكد من تطبيق القرار بمنع ارتكاب مخالفات التجمع في الاستراحات والقاعات.

وعبر تبادُل رسائل تطبيق الواتساب تم التشديد على تعليق "الربوعية" حتى إشعار آخر، وهو ما لقي تجاوبًا كبيرًا في أوساط التربويين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,756
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,933

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة