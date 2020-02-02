"الحميدان" يدشن مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم في نسختها الـ11

بمشاركة 500 طالب وطالبة من 21 جامعة وكلية

دشن مدير جامعة جدة، د.عدنان الحميدان، اليوم، مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم، لطلاب وطالبات التعليم في المحافظة، للعام 1441هـ، في نسختها الحادية عشرة، في قاعة التشريفات بمقر التخصصات الإنسانية بالفيصلية.

جاء ذلك، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أ.د. عبيد آل مظف، وأمين عام مسابقة جدة للقرآن الكريم، عميد كلية القرآن والدراسات الإسلامية، د. صلاح باعثمان، وعدد من عمداء الجامعة والمسؤولين والطلاب، وبمشاركة أكثر من 500 طالب وطالبة يمثلون أكثر من 21 جامعة وكلية حكومية وأهلية وبجوائز تتجاوز نصف مليون ريال.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال مدير جامعة جدة، د. عدنان الحميدان، إننا نفخر في جامعة جدة بأن ننفذ هذه المسابقة سنويًا، والتي لها أهداف كبرى في رعاية حفاظ كتاب الله، بل إن لها الأثر الكبير في أن تتبنى جامعة جدة عددًا من المشاريع النوعية ونشأ من رحمها كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

وكان الحفل بدأ بآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد الجميع عرضًا مرئيًا عن مسيرة ومنجزات المسابقة وفعالياتها في العام الماضي، تلا ذلك تدشين لفعاليات المسابقة ثم تجول مدير جامعة جدة في معرض أمانة الجائزة المصاحب الذي ضم عددًا من الأجنحة.

يذكر أن المسابقة تشمل أربعة فروع رئيسية: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التلاوة والتجويد، والفرع الثاني حفظ 20 جزءًا مع التلاوة والتجويد، والثالث حفظ 10 أجزاء مع التلاوة والتجويد، والرابع حفظ 5 أجزاء مع التلاوة والتجويد، بعد ذلك تفقد مقر كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية ودشن عددًا من مرافقها.