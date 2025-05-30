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اليوم .."تراحم" تفرج عن عشرة سجناء من الغارمين في الأفلاج

وصلت التبرعات لحملة "تفريج كربة" 780 ألف ريال

يفرج مساء الخميس عن 10 نزلاء قابعين خلف قضبان سجن الأفلاج بسبب مبالغ مالية بعد شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني، قد دشن حملة تفريج كربة "تراحم" التي نظمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج ومشاركة جمعيات خيرية وجهات حكومية للإفراج عن 15 نزيلاً مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، ووصلت تبرعات الحملة حتى اليوم أكثر من 780 ألف ريال.

فيما كشف مصدر لـ "سبق" أنه سوف يتم الإفراج مساء الخميس عن 10 من السجناء الغارمين بالأفلاج شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم .."تراحم" تفرج عن عشرة سجناء من الغارمين في الأفلاج
سبق

يفرج مساء الخميس عن 10 نزلاء قابعين خلف قضبان سجن الأفلاج بسبب مبالغ مالية بعد شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني، قد دشن حملة تفريج كربة "تراحم" التي نظمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج ومشاركة جمعيات خيرية وجهات حكومية للإفراج عن 15 نزيلاً مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، ووصلت تبرعات الحملة حتى اليوم أكثر من 780 ألف ريال.

فيما كشف مصدر لـ "سبق" أنه سوف يتم الإفراج مساء الخميس عن 10 من السجناء الغارمين بالأفلاج شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
12:40 AM

اليوم .."تراحم" تفرج عن عشرة سجناء من الغارمين في الأفلاج

وصلت التبرعات لحملة "تفريج كربة" 780 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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يفرج مساء الخميس عن 10 نزلاء قابعين خلف قضبان سجن الأفلاج بسبب مبالغ مالية بعد شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

وكان محافظ الأفلاج تركي الهزاني، قد دشن حملة تفريج كربة "تراحم" التي نظمتها جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج ومشاركة جمعيات خيرية وجهات حكومية للإفراج عن 15 نزيلاً مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، ووصلت تبرعات الحملة حتى اليوم أكثر من 780 ألف ريال.

فيما كشف مصدر لـ "سبق" أنه سوف يتم الإفراج مساء الخميس عن 10 من السجناء الغارمين بالأفلاج شملتهم حملة تفريج كربة "تراحم".

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,093
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,975
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,206
31.1 مليار ..

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