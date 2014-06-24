النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. 11 ألف جولة رقابية على المنشآت تضبط 577 منشأة مخالفة

"التجارة": لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها

نفّذت الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 11098 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 577 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفروع الوزارة بالمنطقة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بالكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. 11 ألف جولة رقابية على المنشآت تضبط 577 منشأة مخالفة
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 11098 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 577 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفروع الوزارة بالمنطقة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بالكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:01 PM

الشرقية.. 11 ألف جولة رقابية على المنشآت تضبط 577 منشأة مخالفة

"التجارة": لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
63

نفّذت الفرق الرقابية بفروع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 11098 جولة رقابية ميدانية على المنشآت والمجمعات والأسواق التجارية ومراكز صيانة السيارات؛ لمتابعة مدى التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجولات الرقابية عن ضبط 577 منشأة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية التابعة لفروع الوزارة بالمنطقة أعمالها على مدار الساعة؛ للتأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية، المتضمنة منع دخول غير الملتزمين بالكمامة، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء، إلى جانب تفعيل تطبيق "توكلنا".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,772
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,215
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!

محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة