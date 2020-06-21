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المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له ترامب على مرضى كورونا

لم يقدم أي فائدة للمصابين وثبت عدم جدواه

قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأضافت المعاهد، في بيان، أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب، بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

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المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له ترامب على مرضى كورونا
سبق

قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأضافت المعاهد، في بيان، أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب، بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
08:37 AM

المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة توقف تجربة عقار روّج له ترامب على مرضى كورونا

لم يقدم أي فائدة للمصابين وثبت عدم جدواه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لعلاج مرضى كوفيد-19 في المستشفيات.

وأضافت المعاهد، في بيان، أن الدراسة وجدت أن هيدروكسي كلوروكين، الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب، بعلاج محتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.

وقبل أيام، قالت منظمة الصحة العالمية إنها أوقفت اختبار هيدروكسي كلوروكين، ضمن تجربتها الكبرى بعدد من البلدان على مرضى كوفيد-19، بعد أن أظهرت بيانات ودراسات جديدة عدم جدواه.

وألغت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الإثنين، ترخيص الاستخدام الطارئ لعقار هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكوفيد-19.

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