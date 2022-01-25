النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية: المملكة حريصة على مد جسور التواصل مع مملكة تايلاند

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لرئيس الوزراء وزير الدفاع بمملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه: "إن زيارة دولة رئيس الوزراء التايلاندي تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وحرص البلدين على التفاهم والتشاور لإنهاء الموضوعات العالقة، كما تهدف هذه الزيارة المهمة إلى التباحث حول تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وأكد سمو وزير الخارجية، أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مبينًا أن المملكة حريصة على العمل مع كل الشركاء حول العالم من أجل مواصلة الجهود الدولية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سموه، أن المملكتين تعتزمان من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاهية البلدين والشعبين، مشيرًا إلى أن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال العام 2020م، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه.

وأشار سموه إلى أن المملكتين ستواصلان العمل على تطوير علاقتهما في جميع المجالات واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي ومد مزيد من جسور التواصل بينهما لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو آفاق أرحب في العلاقات الثنائية بينهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الخارجية: المملكة حريصة على مد جسور التواصل مع مملكة تايلاند
سبق

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لرئيس الوزراء وزير الدفاع بمملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه: "إن زيارة دولة رئيس الوزراء التايلاندي تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وحرص البلدين على التفاهم والتشاور لإنهاء الموضوعات العالقة، كما تهدف هذه الزيارة المهمة إلى التباحث حول تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وأكد سمو وزير الخارجية، أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مبينًا أن المملكة حريصة على العمل مع كل الشركاء حول العالم من أجل مواصلة الجهود الدولية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سموه، أن المملكتين تعتزمان من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاهية البلدين والشعبين، مشيرًا إلى أن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال العام 2020م، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه.

وأشار سموه إلى أن المملكتين ستواصلان العمل على تطوير علاقتهما في جميع المجالات واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي ومد مزيد من جسور التواصل بينهما لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو آفاق أرحب في العلاقات الثنائية بينهما.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
10:26 PM
اخر تعديل
25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:29 PM

وزير الخارجية: المملكة حريصة على مد جسور التواصل مع مملكة تايلاند

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
563

نوّه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بالدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، لرئيس الوزراء وزير الدفاع بمملكة تايلاند، الجنرال برايوت تشان أوتشا، لزيارة المملكة، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال سموه: "إن زيارة دولة رئيس الوزراء التايلاندي تأتي في إطار تقريب وجهات النظر وحرص البلدين على التفاهم والتشاور لإنهاء الموضوعات العالقة، كما تهدف هذه الزيارة المهمة إلى التباحث حول تعزيز التنسيق الثنائي المشترك بالعديد من القضايا التي تهم البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها".

وأكد سمو وزير الخارجية، أن البلدين يتطلعان إلى تكثيف العمل الثنائي في كل ما يتعلق بحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابع الإرهاب وتمويله، مبينًا أن المملكة حريصة على العمل مع كل الشركاء حول العالم من أجل مواصلة الجهود الدولية في كل ما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سموه، أن المملكتين تعتزمان من خلال هذه الزيارة إلى فتح آفاق جديدة ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة، والمضي قدمًا نحو كل ما يزيد من ازدهار ورفاهية البلدين والشعبين، مشيرًا إلى أن حجم صادرات المملكة إلى تايلاند بلغ 4 مليارات دولار خلال العام 2020م، فيما بلغ حجم صادرات تايلاند إلى المملكة 1.65 مليار دولار في العام نفسه.

وأشار سموه إلى أن المملكتين ستواصلان العمل على تطوير علاقتهما في جميع المجالات واستمرار التعاون السياسي والاقتصادي ومد مزيد من جسور التواصل بينهما لتحقيق تطلعات القيادتين والشعبين نحو آفاق أرحب في العلاقات الثنائية بينهما.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,913
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,699
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,904
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,760

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة