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شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات "فراشة ضباء"

وثقتها عدسة "العطوي" إثر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

وثقت عدسة المصور أحمد أبو قويني العطوي، مناظر خلابة لتساقط المياه من سد الفراشة في طريق ضباء.

وظهرت المياه تنساب من الشلالات بغزارة، إثر الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك، ومنها محافظة ضباء، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، على مدينة تبوك وكل محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد صحبتها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

تبوك سد الفراشة حالة الطقس ضباء أمطار المركز الوطني للأرصاد محافظة ضباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات "فراشة ضباء"
سبق

وثقت عدسة المصور أحمد أبو قويني العطوي، مناظر خلابة لتساقط المياه من سد الفراشة في طريق ضباء.

وظهرت المياه تنساب من الشلالات بغزارة، إثر الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك، ومنها محافظة ضباء، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، على مدينة تبوك وكل محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد صحبتها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
12:29 AM

شاهد فيديو وصور.. مناظر خلابة لتساقط المياه من شلالات "فراشة ضباء"

وثقتها عدسة "العطوي" إثر هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
4,847

وثقت عدسة المصور أحمد أبو قويني العطوي، مناظر خلابة لتساقط المياه من سد الفراشة في طريق ضباء.

وظهرت المياه تنساب من الشلالات بغزارة، إثر الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك، ومنها محافظة ضباء، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، على مدينة تبوك وكل محافظات المنطقة، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد صحبتها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

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