حضور 2744 متدربًا للتقييم النهائي في "تقنية وصناعي طبرجل"

للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي باستخدام منصات رسمية

أجرى المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة طبرجل التقييم النهائي للمتدربين عن بعد، وذلك للفصل التدريبي الثاني من العام الحالي.

وقد أجري التقييم باستخدام عدة منصات رسمية مثل منصة بلاك بورد, ويبكس, قوقل كلاس رووم, و منصة زووم.

وقد سجل المعهد والكلية حضور 2744 متدربًا أدوا تقييمهم النهائي خلال أسبوعي الاختبارات النهائية. حيث بلغ عدد الحاضرين في الاختبارات الإلكترونية في الأسبوع الأول 1164 متدربًا، بينما أدى 334 متدربًا تقييمهم النهائي بأساليب أخرى حددتها الكلية.

وشهد الأسبوع الثاني، تسجيل حضور 1246 متدربًا، من بينهم 1028 أدوا تقييمهم النهائي من خلال الاختبارات الإلكترونية.

وأدى 218 متدربًا تقيمهم النهائي من خلال أساليب أخرى حددها أعضاء هيئة التدريب في الكلية والمعهد بحسب طبيعة المقرر وما يتناسب مع الظروف الحالية والتقييم عن بعد مثل تقديم المشاريع والبحوث والاختبارات الشفهية.

وقد سخرت إدارة الكلية والمعهد جميع السبل لتسهيل عملية التواصل بين المتدرب والكلية وذلك بإنشاء قنوات ومجموعات نقاش على منصات التواصل الاجتماعي مثل "واتساب و تليجرام" للرد المباشر على جميع استفسارات المتدربين وإرسال جميع ما يخص المتدربين من إعلانات وإرشادات تدريبية.

وتضم تلك المجموعات المتدربين لكل قسم, رؤساء الأقسام, وكلاء الكلية وسعادة عميد الكلية.

وقد دشّن جميع مدربي الكلية قنوات خاصة بهم للتواصل مع متدربيهم وصل عددها إلى 122 قناة إضافة إلى مجموعة على منصات التواصل الاجتماعي "تلجرام وواتساب".