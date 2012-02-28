رئيس الحرس الملكي يدشن مبنى برنامج علم المشترك "JPO"

أكد أهمية توطين الصناعات العسكرية وخلق فرص عمل نوعية

دشن رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري، بحضور المهندس محمد بن حمد الماضي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، مبنى برنامج علم المشترك (JPO).

ويُعَد البرنامج أحد البرامج العسكرية المشتركة بين الحكومة السعودية والحكومة الكندية، والمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في توطين الصناعات العسكرية.

ومن جانبه، أكد رئيس الحرس الملكي، أهمية توطين الصناعات العسكرية في خفض الإنفاق الحكومي، وخلق فرص عمل نوعية، ومن خلاله تم تكريم كل من هيئة التجارة الكندية، وشركة جنرال داينماكس، وشركة CMI وشركة معجزات.