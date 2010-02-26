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"المطلق": ادخار "أرامكو" و"سابك" و"الأسمنت" وغيرها جائز وليس ربًا

​قال: كلها من الأشياء التي درست ومرت على هيئات شرعية

أفاد عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن ادخار الموظفين في شركات "أرامكو" و"سابك" وشركات الأسمنت وغيرها، جائز ولا إشكال فيه، وليس ربًا. مشيرًا إلى أن "كلها من الأشياء التي درست ومرت على هيئات شرعية".

وأكد فضيلته لدى إجابته اليوم عن حكم ادخار "سابك" الذي يمتد 10 سنوات في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، الجواز، بقوله: "فيها منفعة للشركة وللموظف، فهي تعينه على الادخار بعد أن يدخر 10 سنوات ويريد أن يسحب ادخاره".

وأضاف: "الشركة تعطيه 100%، يعني إذا كان وفر 300 ألف تعطيه 600 ألف، وإذا كان وفر 600 ألف تعطيه مليون و200 ألف؛ فهم يضاعفون مبلغ الادخار للموظفين كمكافأة لهم بقصد المحافظة عليهم وتوطينهم فيها".

وأشار الشيخ المطلق إلى أن كثيرًا من الشركات يستثمرون الأموال التي يدخرها الموظفون لديهم، وتعطي الأرباح للمدخرين، وهم يستشيرونهم بين استثمار مدخراتهم في مخاطر متوسطة أو قوية، على أن تعود أرباحها على المدخرين.

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"المطلق": ادخار "أرامكو" و"سابك" و"الأسمنت" وغيرها جائز وليس ربًا
سبق

أفاد عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن ادخار الموظفين في شركات "أرامكو" و"سابك" وشركات الأسمنت وغيرها، جائز ولا إشكال فيه، وليس ربًا. مشيرًا إلى أن "كلها من الأشياء التي درست ومرت على هيئات شرعية".

وأكد فضيلته لدى إجابته اليوم عن حكم ادخار "سابك" الذي يمتد 10 سنوات في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، الجواز، بقوله: "فيها منفعة للشركة وللموظف، فهي تعينه على الادخار بعد أن يدخر 10 سنوات ويريد أن يسحب ادخاره".

وأضاف: "الشركة تعطيه 100%، يعني إذا كان وفر 300 ألف تعطيه 600 ألف، وإذا كان وفر 600 ألف تعطيه مليون و200 ألف؛ فهم يضاعفون مبلغ الادخار للموظفين كمكافأة لهم بقصد المحافظة عليهم وتوطينهم فيها".

وأشار الشيخ المطلق إلى أن كثيرًا من الشركات يستثمرون الأموال التي يدخرها الموظفون لديهم، وتعطي الأرباح للمدخرين، وهم يستشيرونهم بين استثمار مدخراتهم في مخاطر متوسطة أو قوية، على أن تعود أرباحها على المدخرين.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
06:39 PM

"المطلق": ادخار "أرامكو" و"سابك" و"الأسمنت" وغيرها جائز وليس ربًا

​قال: كلها من الأشياء التي درست ومرت على هيئات شرعية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
13
36,152

أفاد عضو هيئة كبار العُلَماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، بأن ادخار الموظفين في شركات "أرامكو" و"سابك" وشركات الأسمنت وغيرها، جائز ولا إشكال فيه، وليس ربًا. مشيرًا إلى أن "كلها من الأشياء التي درست ومرت على هيئات شرعية".

وأكد فضيلته لدى إجابته اليوم عن حكم ادخار "سابك" الذي يمتد 10 سنوات في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، الجواز، بقوله: "فيها منفعة للشركة وللموظف، فهي تعينه على الادخار بعد أن يدخر 10 سنوات ويريد أن يسحب ادخاره".

وأضاف: "الشركة تعطيه 100%، يعني إذا كان وفر 300 ألف تعطيه 600 ألف، وإذا كان وفر 600 ألف تعطيه مليون و200 ألف؛ فهم يضاعفون مبلغ الادخار للموظفين كمكافأة لهم بقصد المحافظة عليهم وتوطينهم فيها".

وأشار الشيخ المطلق إلى أن كثيرًا من الشركات يستثمرون الأموال التي يدخرها الموظفون لديهم، وتعطي الأرباح للمدخرين، وهم يستشيرونهم بين استثمار مدخراتهم في مخاطر متوسطة أو قوية، على أن تعود أرباحها على المدخرين.

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