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"الصبحي" يدشن غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين بينبع

مجهزة بجميع وسائل الأمان بإجمالي سريرين لكل غرفة بالمستشفى العام

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي اليوم غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين من الرجال والنساء مجهزة بكاميرات مراقبة وجميع وسائل الأمان بإجمالي سريرين لكل غرفة بمستشفى ينبع العام.

كما تفقد الدكتور الصبحي المجمع الصحي بمحافظة ينبع وطوارئ مستشفى ينبع العام ومركزين صحيين، حيث بدأت الجولة من الطوارئ وبعدها مركز صحي البندر الجديد للاطلاع على سير تجهيزات المبنى ومتابعة أعمال تجديد مبنى مركز صحي السميري، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.

وحث "الصبحي" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة مستشفى ينبع العام

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"الصبحي" يدشن غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين بينبع
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي اليوم غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين من الرجال والنساء مجهزة بكاميرات مراقبة وجميع وسائل الأمان بإجمالي سريرين لكل غرفة بمستشفى ينبع العام.

كما تفقد الدكتور الصبحي المجمع الصحي بمحافظة ينبع وطوارئ مستشفى ينبع العام ومركزين صحيين، حيث بدأت الجولة من الطوارئ وبعدها مركز صحي البندر الجديد للاطلاع على سير تجهيزات المبنى ومتابعة أعمال تجديد مبنى مركز صحي السميري، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.

وحث "الصبحي" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
05:47 PM

"الصبحي" يدشن غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين بينبع

مجهزة بجميع وسائل الأمان بإجمالي سريرين لكل غرفة بالمستشفى العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي اليوم غرفًا مخصصة للمرضى النفسيين من الرجال والنساء مجهزة بكاميرات مراقبة وجميع وسائل الأمان بإجمالي سريرين لكل غرفة بمستشفى ينبع العام.

كما تفقد الدكتور الصبحي المجمع الصحي بمحافظة ينبع وطوارئ مستشفى ينبع العام ومركزين صحيين، حيث بدأت الجولة من الطوارئ وبعدها مركز صحي البندر الجديد للاطلاع على سير تجهيزات المبنى ومتابعة أعمال تجديد مبنى مركز صحي السميري، وذلك للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي.

وحث "الصبحي" جميع الكوادر الصحية العاملة بالمراكز على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمراجعين وتحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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