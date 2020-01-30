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الزوار على موعد مع تجربة "تقنية الفار" في "بييان الرياض"

اللقطات الحيّة تتنقّل بالمشاهد بين جنبات وأركان الملتقى

حظي عددٌ من زوار ورواد الأعمال في ملتقى "بيبان الرياض" بتحربة مميزة من خلال التنقّل بين جنباته في بِضع دقائق، عن طريق تجربة الواقع الافتراضي باستخدام "تقنية Var" بلغاتٍ عِدة.

ولقيت الخدمة إقبالًا من قبل عدد من الزوار، لاسيما في ساعات المعرض الأولى؛ رغبة منهم في التعرّف على كل ما يحويه الملتقى من خدمات وبرامج نوعية.

وتكمن تجربة المشاهد الحيّة في التنقّل بالمشاهد بين جنبات الملتقى الذي يضم العديد من الأركان والمعارض والبرامج التدريبية وورش العمل.

وشارك عدد كبير من الزوار في التجربة وأبدو إعجابهم بهذه التقنية، وبجميع ما يحتويه هذا الملتقى من أبواب وتقنيات حديثة تهدف لخدمة الزوار ورواد الأعمال.

يذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويستضيف عدداً من الجهات الحكومية والمختصة، ويهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة.

تقنية الفار ملتقى بيبان الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الزوار على موعد مع تجربة "تقنية الفار" في "بييان الرياض"
سبق

حظي عددٌ من زوار ورواد الأعمال في ملتقى "بيبان الرياض" بتحربة مميزة من خلال التنقّل بين جنباته في بِضع دقائق، عن طريق تجربة الواقع الافتراضي باستخدام "تقنية Var" بلغاتٍ عِدة.

ولقيت الخدمة إقبالًا من قبل عدد من الزوار، لاسيما في ساعات المعرض الأولى؛ رغبة منهم في التعرّف على كل ما يحويه الملتقى من خدمات وبرامج نوعية.

وتكمن تجربة المشاهد الحيّة في التنقّل بالمشاهد بين جنبات الملتقى الذي يضم العديد من الأركان والمعارض والبرامج التدريبية وورش العمل.

وشارك عدد كبير من الزوار في التجربة وأبدو إعجابهم بهذه التقنية، وبجميع ما يحتويه هذا الملتقى من أبواب وتقنيات حديثة تهدف لخدمة الزوار ورواد الأعمال.

يذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويستضيف عدداً من الجهات الحكومية والمختصة، ويهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
05:55 PM

الزوار على موعد مع تجربة "تقنية الفار" في "بييان الرياض"

اللقطات الحيّة تتنقّل بالمشاهد بين جنبات وأركان الملتقى

A A A
خلود غنام - الرياض
0
313

حظي عددٌ من زوار ورواد الأعمال في ملتقى "بيبان الرياض" بتحربة مميزة من خلال التنقّل بين جنباته في بِضع دقائق، عن طريق تجربة الواقع الافتراضي باستخدام "تقنية Var" بلغاتٍ عِدة.

ولقيت الخدمة إقبالًا من قبل عدد من الزوار، لاسيما في ساعات المعرض الأولى؛ رغبة منهم في التعرّف على كل ما يحويه الملتقى من خدمات وبرامج نوعية.

وتكمن تجربة المشاهد الحيّة في التنقّل بالمشاهد بين جنبات الملتقى الذي يضم العديد من الأركان والمعارض والبرامج التدريبية وورش العمل.

وشارك عدد كبير من الزوار في التجربة وأبدو إعجابهم بهذه التقنية، وبجميع ما يحتويه هذا الملتقى من أبواب وتقنيات حديثة تهدف لخدمة الزوار ورواد الأعمال.

يذكر أن ملتقى "بيبان الرياض" تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ويستضيف عدداً من الجهات الحكومية والمختصة، ويهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدرباً ومدربة.

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