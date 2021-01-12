إيران تعلن اختيار بديل للعالِم النووي محسن فخري زادة

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اختارت بديلاً للعالِم النووي محسن فخري زادة، مؤكداً أن طهران "ستواصل طريقه بقوة".

وأكد خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية أن "إيران لن تستسلم حتى لو فُرضت عليها كل أشكال الضغوط".

وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق "من أي خطأ في الحسابات"، وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".

وقُتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة.