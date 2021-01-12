النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران تعلن اختيار بديل للعالِم النووي محسن فخري زادة

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اختارت بديلاً للعالِم النووي محسن فخري زادة، مؤكداً أن طهران "ستواصل طريقه بقوة".
وأكد خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية أن "إيران لن تستسلم حتى لو فُرضت عليها كل أشكال الضغوط".
وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق "من أي خطأ في الحسابات"، وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".
وقُتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران تعلن اختيار بديل للعالِم النووي محسن فخري زادة
سبق

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اختارت بديلاً للعالِم النووي محسن فخري زادة، مؤكداً أن طهران "ستواصل طريقه بقوة".
وأكد خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية أن "إيران لن تستسلم حتى لو فُرضت عليها كل أشكال الضغوط".
وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق "من أي خطأ في الحسابات"، وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".
وقُتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
06:59 PM

إيران تعلن اختيار بديل للعالِم النووي محسن فخري زادة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,898

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده اختارت بديلاً للعالِم النووي محسن فخري زادة، مؤكداً أن طهران "ستواصل طريقه بقوة".
وأكد خلال حديثه مع وسائل إعلام محلية أن "إيران لن تستسلم حتى لو فُرضت عليها كل أشكال الضغوط".
وحذر حاتمي الولايات المتحدة في وقت سابق "من أي خطأ في الحسابات"، وشدد على أن إيران هي الضامن لأمن المنطقة، مؤكداً استعداد بلاده "للتصدي بقوة لأي تهديد".
وقُتل يوم الجمعة 27 نوفمبر رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,313
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,677
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة