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هل يحدث "انقلاب جديد" في تركيا؟ ولماذا الآن؟ تقرير أمريكي يجيب

وسط سخط كبير داخل القوات المسلحة بعد الإجراءات الأخيرة

زعمت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوع محاولة انقلاب وشيكة في البلاد، مما أثار تساؤلات حول الأمر لكن ما حقيقة الموضوع؟

قبل أيام أصدر مركز الأبحاث العسكري الأمريكي "راند" تقريراً عن تركيا أعرب فيه عن الخشية من احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا "في مرحلة ما" بسبب السخط داخل القوات المسلحة.. ولكن ماذا قال التقرير؟

بحسب "سكاي نيوز" قال التقرير إن الرئيس التركي عمد بعد محاولة الانقلاب إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الجيش، منها فصل الكثير من الضابط ذوي الرتب العليا حيث تم إحالة 46 في المائة من الضباط الذين يحملون رتبة لواء من القوات المسلحة إلى التقاعد أو فصلهم تماماً.

كما جرى فصل أكثر من 15 ألف عسكري من وظيفته، الأمر الذي ألحق ضررا" كبيراً بالجيش التركي، لا سيما روحه المعنوية وقدرته الاستراتيجية والتكتيكية، بالإضافة إلى أن هناك ضباطاً من رتب متوسطة يشعرون بالإحباط إزاء قياداتهم العسكرية، ويخشون أن تطالهم عمليات التطهير، معتبر أن هذا الأمر أنتج سخطاً ربما يتحول لانقلاب جديد.

وكشف التقرير الأمريكي أن "أردوغان" حاول سد النقص الموجود بالجيش عن طريق تعيين موالين له، الأمر الذي ينظر إليه على أنه عملية تسييس لمؤسسة يفترض أن تبقى بعيدة عن السياسة.

أردوغان تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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هل يحدث "انقلاب جديد" في تركيا؟ ولماذا الآن؟ تقرير أمريكي يجيب
سبق

زعمت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوع محاولة انقلاب وشيكة في البلاد، مما أثار تساؤلات حول الأمر لكن ما حقيقة الموضوع؟

قبل أيام أصدر مركز الأبحاث العسكري الأمريكي "راند" تقريراً عن تركيا أعرب فيه عن الخشية من احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا "في مرحلة ما" بسبب السخط داخل القوات المسلحة.. ولكن ماذا قال التقرير؟

بحسب "سكاي نيوز" قال التقرير إن الرئيس التركي عمد بعد محاولة الانقلاب إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الجيش، منها فصل الكثير من الضابط ذوي الرتب العليا حيث تم إحالة 46 في المائة من الضباط الذين يحملون رتبة لواء من القوات المسلحة إلى التقاعد أو فصلهم تماماً.

كما جرى فصل أكثر من 15 ألف عسكري من وظيفته، الأمر الذي ألحق ضررا" كبيراً بالجيش التركي، لا سيما روحه المعنوية وقدرته الاستراتيجية والتكتيكية، بالإضافة إلى أن هناك ضباطاً من رتب متوسطة يشعرون بالإحباط إزاء قياداتهم العسكرية، ويخشون أن تطالهم عمليات التطهير، معتبر أن هذا الأمر أنتج سخطاً ربما يتحول لانقلاب جديد.

وكشف التقرير الأمريكي أن "أردوغان" حاول سد النقص الموجود بالجيش عن طريق تعيين موالين له، الأمر الذي ينظر إليه على أنه عملية تسييس لمؤسسة يفترض أن تبقى بعيدة عن السياسة.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
07:51 PM

هل يحدث "انقلاب جديد" في تركيا؟ ولماذا الآن؟ تقرير أمريكي يجيب

وسط سخط كبير داخل القوات المسلحة بعد الإجراءات الأخيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
6,148

زعمت وسائل الإعلام الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقوع محاولة انقلاب وشيكة في البلاد، مما أثار تساؤلات حول الأمر لكن ما حقيقة الموضوع؟

قبل أيام أصدر مركز الأبحاث العسكري الأمريكي "راند" تقريراً عن تركيا أعرب فيه عن الخشية من احتمال وقوع انقلاب جديد في تركيا "في مرحلة ما" بسبب السخط داخل القوات المسلحة.. ولكن ماذا قال التقرير؟

بحسب "سكاي نيوز" قال التقرير إن الرئيس التركي عمد بعد محاولة الانقلاب إلى إجراء تغييرات جذرية في صفوف الجيش، منها فصل الكثير من الضابط ذوي الرتب العليا حيث تم إحالة 46 في المائة من الضباط الذين يحملون رتبة لواء من القوات المسلحة إلى التقاعد أو فصلهم تماماً.

كما جرى فصل أكثر من 15 ألف عسكري من وظيفته، الأمر الذي ألحق ضررا" كبيراً بالجيش التركي، لا سيما روحه المعنوية وقدرته الاستراتيجية والتكتيكية، بالإضافة إلى أن هناك ضباطاً من رتب متوسطة يشعرون بالإحباط إزاء قياداتهم العسكرية، ويخشون أن تطالهم عمليات التطهير، معتبر أن هذا الأمر أنتج سخطاً ربما يتحول لانقلاب جديد.

وكشف التقرير الأمريكي أن "أردوغان" حاول سد النقص الموجود بالجيش عن طريق تعيين موالين له، الأمر الذي ينظر إليه على أنه عملية تسييس لمؤسسة يفترض أن تبقى بعيدة عن السياسة.

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