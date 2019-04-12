إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس

أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.
أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.
أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.