أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.

إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-12 أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441 07:34 PM

إيطاليا تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ 19 مارس تراجع كبير في الحالات





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أعلنت السلطات الإيطالية عن تراجع كبير للحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا، حيث تم تسجيل 431 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل معدل منذ 19 مارس. وفقاً لروسيا اليوم.