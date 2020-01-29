النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بخاري" يحمي عرين "النصر" لثلاثة مواسم مقبلة

وقّعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عقداً مع أمين بخاري حارس مرمى فريق الاتحاد.

ويمتد العقد ثلاث سنوات مقبلة مع أفضلية التجديد لسنتين.

يأتي ذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ يرغب.

يُذكر أن "بخاري" برز مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب السعودي للأولمبي.

النصر أمين بخاري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بخاري" يحمي عرين "النصر" لثلاثة مواسم مقبلة
سبق

وقّعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عقداً مع أمين بخاري حارس مرمى فريق الاتحاد.

ويمتد العقد ثلاث سنوات مقبلة مع أفضلية التجديد لسنتين.

يأتي ذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ يرغب.

يُذكر أن "بخاري" برز مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب السعودي للأولمبي.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:30 PM

"بخاري" يحمي عرين "النصر" لثلاثة مواسم مقبلة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,911

وقّعت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت عقداً مع أمين بخاري حارس مرمى فريق الاتحاد.

ويمتد العقد ثلاث سنوات مقبلة مع أفضلية التجديد لسنتين.

يأتي ذلك بعد دخول اللاعب الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ يرغب.

يُذكر أن "بخاري" برز مع المنتخب السعودي للشباب والمنتخب السعودي للأولمبي.

اعلان

بالأرقام

91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
8,189
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,630
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,301
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,715

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة