بينهم اثنان من روسيا.. 5 قتلى في تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

سقطت بعد فترة وجيزة من إقلاعها

قتل 5 أشخاص، اليوم "الثلاثاء"، في تحطم طائرة شحن صغيرة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار جوبا في جنوب السودان.

وأوضح مدير عام المطار كور كول أن جميع الضحايا من أفراد طاقم الطائرة، التي كانت تقلّ براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل.

وأضاف أن من بين الضحايا شخصين روسيين، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

وبيّن أن السلطات بدأت التحقيق في الواقعة، التي تتعلق بطائرة من طراز "أنتونوف-26" تديرها شركة أوبتيمام أفييشن وهي شركة محلية.