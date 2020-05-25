النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة وزيرة الشباب السودانية بـ"كورونا"

قالت: سألتزم بالإجراءات وقمت بإبلاغ من قابلني للالتزام بالحجر الصحي

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا. سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي.
وأضافت: الرجاء الالتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعاً.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان 3820 حالة، متضمنة 165 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن 34 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 458.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابة وزيرة الشباب السودانية بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا. سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي.
وأضافت: الرجاء الالتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعاً.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان 3820 حالة، متضمنة 165 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن 34 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 458.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
02:26 PM

إصابة وزيرة الشباب السودانية بـ"كورونا"

قالت: سألتزم بالإجراءات وقمت بإبلاغ من قابلني للالتزام بالحجر الصحي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,554

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، أمس، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا. سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي.
وأضافت: الرجاء الالتزام بموجهات وزارة الصحة والحرص على تجنب التجمعات، فالانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية. حفظكم الله جميعاً.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما بلغ العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان 3820 حالة، متضمنة 165 وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن 34 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 458.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل، والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة في التباعد الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,502
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,741
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,801
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,580

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة