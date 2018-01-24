أثناء مواجهة النصر.. إصابة حارس الفيحاء بقطع في الرباط الصليبي

يغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الفيحتء عيادة فزيوتريو عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة وتصل فترة التأهيل إلى ستة أشهر بعد العملية.



وكان بونيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر الاثنين الماضي ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة.