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أثناء مواجهة النصر.. إصابة حارس الفيحاء بقطع في الرباط الصليبي

يغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الفيحتء عيادة فزيوتريو عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة وتصل فترة التأهيل إلى ستة أشهر بعد العملية.

وكان بونيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر الاثنين الماضي ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أثناء مواجهة النصر.. إصابة حارس الفيحاء بقطع في الرباط الصليبي
سبق

أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الفيحتء عيادة فزيوتريو عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة وتصل فترة التأهيل إلى ستة أشهر بعد العملية.

وكان بونيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر الاثنين الماضي ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
02:47 PM

أثناء مواجهة النصر.. إصابة حارس الفيحاء بقطع في الرباط الصليبي

يغيب لمدة 6 أشهر عن الملاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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أوضحت الفحوصات الطبية التي أجراها حارس الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي كريستيان بونيا تحت إشراف الشريك الطبي لنادي الفيحتء عيادة فزيوتريو عن تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة، على أن يتحدد موعد العملية خلال الفترة المقبلة وتصل فترة التأهيل إلى ستة أشهر بعد العملية.

وكان بونيا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة النصر الاثنين الماضي ضمن الدور 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ولم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة.

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