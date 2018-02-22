تعليم تبوك يكرم عدداً من التربويات حققن منجزات تعليمية

العُمري لـ"سبق": حريصون على تعزيز جوانب التميز والإبداع

كرَّمت الإدارة العامة للتعليم بتبوك، اليوم، عدداً من التربويات اللاتي حققن إنجازات تعليمية وتربوية داخل وخارج الوطن.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، لـ "سبق" إن إدارته حريصة على تعزيز جوانب التميز والإبداع لدى جميع منسوبات التعليم، مؤكداً على أهمية التميز في تجويد العمل ومخرجاته في الميدان التعليمي.

ونوه "العُمري" بما تحقق من منجزات وجوائز ومبادرات مثرية في تعليم المنطقة على مستوى مناطق المملكة التعليمية، مباركاً للمشرفات وقائدات المدارس والمعلمات وفرق العمل ما تحقق من نجاح.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بتبوك نظمت اليوم حفلاً لتكريم عدد من منسوباتها لتحقيقهن عدداً من الجوائز وتقديم المبادرات.

حضر الحفل مديرة إدارة الإشراف التربوي للبنات، جوهرة المعلم، ومساعدة مدير العلاقات العامة والإعلام، قسمة العمراني.

وتضمنت قائمة المكرمات: المشرفة التربوية زينة الشهري؛ لتميزها في رصد وتوثيق الملف الإعلامي، والمشرفة المقيمة رشا النفيعي؛ لفوزها بجائزة الشيخ محمد بن سلطان للتربية الخاصة، وقائدة المدرسة فاطمة الحماص؛ لفوزها بجائزة التميز، والمعلمة سحر الجهني؛ لمبادرتها "بيتي جنتي" والمعلمة نورة الصالح؛ لتميزها في عمل الإسعافات الأولية.

وعبرت المكرمات عن عظيم شكرهن وتقديرهن لمدير تعليم تبوك، مؤكدات أن التكريم يعد حافزاً للمزيد من المنجزات وخدمة الميدان التعليمي.