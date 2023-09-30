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شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهم إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم، وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث: تم تحرير المحتجزين، وتوقيف الجناة، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم، وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث: تم تحرير المحتجزين، وتوقيف الجناة، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
01:51 PM

شرطة مكة تطيح بـ6 أشخاص احتجزوا رجلًا وامرأتين بهدف الابتزاز

اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وتم إحالتهم إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها؛ أسفرت عن القبض على ستة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والرابع من العمر، قاموا باستدراج رجل وامرأتين من الجنسية نفسها، واحتجازهم داخل شقة سكنية وتصويرهم، وابتزازهم بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.

وقال المتحدث: تم تحرير المحتجزين، وتوقيف الجناة، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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