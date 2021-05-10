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أمطار الطائف..  192 بلاغاً للهلال الأحمر في 24 ساعة

110 عن الحوادث المختلفة والحالات المرضية 82 بلاغاً

تلقت مراكز الهلال الأحمر بالطائف 192 بلاغاً، أمس الأحد، مع تواصل هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، كان منها 110 بلاغات عن حوادث مختلفة، فيما بلغ عدد البلاغات عن الحالات المرضية 82 بلاغاً، واختلفت الحالات المرضية ما بين أزمة تنفسية أو غيبوبة أو حالات إغماء.

وتشهد محافظة الطائف، هذه الأيام، كثافة من الأمطار؛ ما دعا هيئة الهلال الأحمر إلى تكثيف استعدادها لخدمة المرضى والمصابين والوصول إليهم في أسرع وقت ممكن في ظل هذه الأمطار.

وتتلقى هيئة الهلال الأحمر البلاغات عن طريق الرقم الموحد 997 وتطبيق "أسعفني" الذي يساعد كثيراً على الوصول الآمِن والسريع إلى موقع طالب الخدمة الإسعافية ويوفر الوقت المُهدر للوصول إلى الموقع بكل دقة وسهولة وسرعة.

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أمطار الطائف..  192 بلاغاً للهلال الأحمر في 24 ساعة
سبق

تلقت مراكز الهلال الأحمر بالطائف 192 بلاغاً، أمس الأحد، مع تواصل هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، كان منها 110 بلاغات عن حوادث مختلفة، فيما بلغ عدد البلاغات عن الحالات المرضية 82 بلاغاً، واختلفت الحالات المرضية ما بين أزمة تنفسية أو غيبوبة أو حالات إغماء.

وتشهد محافظة الطائف، هذه الأيام، كثافة من الأمطار؛ ما دعا هيئة الهلال الأحمر إلى تكثيف استعدادها لخدمة المرضى والمصابين والوصول إليهم في أسرع وقت ممكن في ظل هذه الأمطار.

وتتلقى هيئة الهلال الأحمر البلاغات عن طريق الرقم الموحد 997 وتطبيق "أسعفني" الذي يساعد كثيراً على الوصول الآمِن والسريع إلى موقع طالب الخدمة الإسعافية ويوفر الوقت المُهدر للوصول إلى الموقع بكل دقة وسهولة وسرعة.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:51 AM

أمطار الطائف..  192 بلاغاً للهلال الأحمر في 24 ساعة

110 عن الحوادث المختلفة والحالات المرضية 82 بلاغاً

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
673

تلقت مراكز الهلال الأحمر بالطائف 192 بلاغاً، أمس الأحد، مع تواصل هطول الأمطار التي تشهدها المحافظة هذه الأيام، كان منها 110 بلاغات عن حوادث مختلفة، فيما بلغ عدد البلاغات عن الحالات المرضية 82 بلاغاً، واختلفت الحالات المرضية ما بين أزمة تنفسية أو غيبوبة أو حالات إغماء.

وتشهد محافظة الطائف، هذه الأيام، كثافة من الأمطار؛ ما دعا هيئة الهلال الأحمر إلى تكثيف استعدادها لخدمة المرضى والمصابين والوصول إليهم في أسرع وقت ممكن في ظل هذه الأمطار.

وتتلقى هيئة الهلال الأحمر البلاغات عن طريق الرقم الموحد 997 وتطبيق "أسعفني" الذي يساعد كثيراً على الوصول الآمِن والسريع إلى موقع طالب الخدمة الإسعافية ويوفر الوقت المُهدر للوصول إلى الموقع بكل دقة وسهولة وسرعة.

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