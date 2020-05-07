أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "طميحي"

أعرب عن فخر واعتزاز الجميع داعيًا الله أن يتقبّله بواسع رحمته

نقل الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم؛ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد الرقيب مطاعن بن علي مطاعن طميحي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عزّ وجل أن يتقبَّله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبه عبّر والد وذوو الشهيد الطميحي عن شكرهم للقيادة الرشيدة وأمير المنطقة، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العزّ والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.