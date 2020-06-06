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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

عسير.. 136 إصابة جديدة بكورونا في 14 مدينة

47 حالة بخميس مشيط و24 في أحد رفيدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 136 موزعة على 14 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 47 حالة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، وظهران الجنوب 9 حالات، وبيشة 8 حالات، وادي بن هشبل 7 حالات، ومحايل عسير 6 حالات، والنماص 4 حالات، وتبالة 4 حالات، وتنومة 3 حالات، وسبت العلاية 2، وسراة عبيدة حالة واحدة، البشائر حالة واحدة، تثليث حالة واحدة.

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عسير.. 136 إصابة جديدة بكورونا في 14 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 136 موزعة على 14 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 47 حالة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، وظهران الجنوب 9 حالات، وبيشة 8 حالات، وادي بن هشبل 7 حالات، ومحايل عسير 6 حالات، والنماص 4 حالات، وتبالة 4 حالات، وتنومة 3 حالات، وسبت العلاية 2، وسراة عبيدة حالة واحدة، البشائر حالة واحدة، تثليث حالة واحدة.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:29 PM

عسير.. 136 إصابة جديدة بكورونا في 14 مدينة

47 حالة بخميس مشيط و24 في أحد رفيدة

A A A
سويد الحارثي - عسير
2
2,501

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 136 موزعة على 14 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 47 حالة، وأحد رفيدة 24 حالة، وأبها 19 حالة، وظهران الجنوب 9 حالات، وبيشة 8 حالات، وادي بن هشبل 7 حالات، ومحايل عسير 6 حالات، والنماص 4 حالات، وتبالة 4 حالات، وتنومة 3 حالات، وسبت العلاية 2، وسراة عبيدة حالة واحدة، البشائر حالة واحدة، تثليث حالة واحدة.

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