النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ المليك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سائلاً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله-.

وقال الفريق الرويلي يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونحمد الله عز وجل على هذه المناسبة العزيزة التي غمرت الوطن ومواطنيه بالبهجة والسرور".

وسأل رئيس هيئة الأركان العامة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخراً للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ المليك بمناسبة نجاح العملية الجراحية
سبق

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله-.

وقال الفريق الرويلي يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونحمد الله عز وجل على هذه المناسبة العزيزة التي غمرت الوطن ومواطنيه بالبهجة والسرور".

وسأل رئيس هيئة الأركان العامة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخراً للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية".

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
11:25 PM

رئيس هيئة الأركان العامة يهنئ المليك بمناسبة نجاح العملية الجراحية

سائلاً المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
297

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له - أيده الله-.

وقال الفريق الرويلي يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، ونحمد الله عز وجل على هذه المناسبة العزيزة التي غمرت الوطن ومواطنيه بالبهجة والسرور".

وسأل رئيس هيئة الأركان العامة المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين موفور الصحة والعافية ويحفظكم ذخراً للبلاد والعباد وللأمتين العربية والإسلامية".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,248
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,558
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,149

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة