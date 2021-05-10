النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

مبادرة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إدارة التعليم ببيشة

وفق التعليمات الصحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

دشنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة وبالتعاون مع إدارة التعليم، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمدرسة الإمام البخاري ببيشة.

وأوضحت صحة بيشة أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت صحة بيشة أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حملة التطعيم تمت وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مبادرة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إدارة التعليم ببيشة
سبق

دشنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة وبالتعاون مع إدارة التعليم، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمدرسة الإمام البخاري ببيشة.

وأوضحت صحة بيشة أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت صحة بيشة أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حملة التطعيم تمت وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
12:27 PM

مبادرة لتقديم لقاح كورونا لمنسوبي إدارة التعليم ببيشة

وفق التعليمات الصحية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
2,573

دشنت مديرية الشؤون الصحية في محافظة بيشة وبالتعاون مع إدارة التعليم، انطلاق مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي الإدارة بمدرسة الإمام البخاري ببيشة.

وأوضحت صحة بيشة أن وزارة الصحة تحرص على تكامل الجهود الوطنية للحد من تداعيات فيروس كورونا؛ ودورها في خدمة المجتمع، ومسؤوليتها لتحصين الأفراد من الإصابة بالفيروس، مؤكدة أن المملكة ممثلة في وزارة الصحة منذ بداية جائحة كورونا كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وبينت صحة بيشة أن هذه المبادرة جاءت حرصاً على صحة وسلامة وحماية الجميع من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حملة التطعيم تمت وفق التعليمات الصحية المعتمدة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة