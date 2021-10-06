"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وأشارت إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها
تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيطه الداخلي
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وأشارت إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
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"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبهاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-06
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
11:54 PM
اخر تعديل
07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
01:19 PM
"التحالف": اعتراض مسيَّرة مفخخة حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها
تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيطه الداخلي
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إنه تم اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.
وأشارت إلى تناثر وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار الداخلي.
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