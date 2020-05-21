وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-21 أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس. وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441 09:22 PM

"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم





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أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.