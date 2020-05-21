"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.
وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.
وزارة البيئة والمياه والزراعة
"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-21
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.
وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:22 PM
"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.
وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.