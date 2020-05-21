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"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية
سبق

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
09:22 PM

"الديسة في تبوك" تسجّل أعلى كمية هطولات مطرية

البيئة: سجّلتها محطات الرصد الهيدروجيني للوزارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,417

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن محافظة الديسة في ضباء بمنطقة تبوك سجلت أعلى كمية هطول مطري اليوم الخميس.

وقالت عبر حسابها في تويتر: سجّلت محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة للرّصد الهيدرولوجي أعلى كميات لهطول الأمطار في المملكة اليوم الخميس 28/ 9/ 1441هـ، في الديسة/ ضباء بمنطقة تبوك.

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