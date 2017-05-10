قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر بتوزيع (1500) وجبة إفطار على الصائمين في منطقتي ساي وتلابيري. كما وزع السلال الغذائية على (1750) مستفيدًا من الصائمين في مركز راشد بن سهل في أحياء العاصمة نيامي. ويشير مدير مكتب الندوة: أن عملية التوزيع ركزت على المناطق النائية والقرى الفقيرة التي يقطن سكانها في الأكواخ ويعانون الفقر الشديد وينتظرون من يمد لهم يد المساعدة في أيام هذا الشهر المبارك. وأضاف أن الندوة تواصل جهودها للوصول لهذه المناطق الفقيرة لتقديم وجبات الإفطار والسلال الغذائية، حيث كان لهذا المشروع أثر بالغ عليهم. فقد عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لهذا العطاء المبارك في الشهر المبارك ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، وسألوا الله أن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم لدعم هذه المشاريع الإنسانية التي خففت من معاناتهم.

"الندوة العالمية" توزع وجبات إفطار الصائم في المناطق النائية والفقيرة بالنيجر صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-10 قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر بتوزيع (1500) وجبة إفطار على الصائمين في منطقتي ساي وتلابيري.

كما وزع السلال الغذائية على (1750) مستفيدًا من الصائمين في مركز راشد بن سهل في أحياء العاصمة نيامي.

ويشير مدير مكتب الندوة: أن عملية التوزيع ركزت على المناطق النائية والقرى الفقيرة التي يقطن سكانها في الأكواخ ويعانون الفقر الشديد وينتظرون من يمد لهم يد المساعدة في أيام هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن الندوة تواصل جهودها للوصول لهذه المناطق الفقيرة لتقديم وجبات الإفطار والسلال الغذائية، حيث كان لهذا المشروع أثر بالغ عليهم. فقد عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لهذا العطاء المبارك في الشهر المبارك ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، وسألوا الله أن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم لدعم هذه المشاريع الإنسانية التي خففت من معاناتهم.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 02:23 PM

"الندوة العالمية" توزع وجبات إفطار الصائم في المناطق النائية والفقيرة بالنيجر "1750" مستفيدًا بمركز راشد بن سهل في أحياء العاصمة نيامي





A A A





2 مشاركة

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر بتوزيع (1500) وجبة إفطار على الصائمين في منطقتي ساي وتلابيري.

كما وزع السلال الغذائية على (1750) مستفيدًا من الصائمين في مركز راشد بن سهل في أحياء العاصمة نيامي.

ويشير مدير مكتب الندوة: أن عملية التوزيع ركزت على المناطق النائية والقرى الفقيرة التي يقطن سكانها في الأكواخ ويعانون الفقر الشديد وينتظرون من يمد لهم يد المساعدة في أيام هذا الشهر المبارك.

وأضاف أن الندوة تواصل جهودها للوصول لهذه المناطق الفقيرة لتقديم وجبات الإفطار والسلال الغذائية، حيث كان لهذا المشروع أثر بالغ عليهم. فقد عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لهذا العطاء المبارك في الشهر المبارك ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين من مملكة الإنسانية حكومة وشعبًا، وسألوا الله أن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم لدعم هذه المشاريع الإنسانية التي خففت من معاناتهم.