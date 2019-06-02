النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيفا يشيد بهدف فراس البريكان بمرمى بنما

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في مرمى منتخب بنما في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب، وقد شبهه بأهداف المهاجمين العمالقة الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكتب "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر": هو هدف كان ليجعل دينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش فخورين. صحيح أنهم غادروا البطولة، ولكن السعودية وفراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل.

وسجل البريكان هدف المنتخب الوحيد في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2019 تحت 20 عامًا المقامة في بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في المجموعة الخامسة، إذ خسر في المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، وأمام مالي بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام بنما بهدفين لواحد، جاء عن طريق فراس البريكان، ليودع الأخضر الشاب البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=vmfrhP7FBFc

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيفا يشيد بهدف فراس البريكان بمرمى بنما
سبق

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في مرمى منتخب بنما في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب، وقد شبهه بأهداف المهاجمين العمالقة الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكتب "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر": هو هدف كان ليجعل دينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش فخورين. صحيح أنهم غادروا البطولة، ولكن السعودية وفراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل.

وسجل البريكان هدف المنتخب الوحيد في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2019 تحت 20 عامًا المقامة في بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في المجموعة الخامسة، إذ خسر في المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، وأمام مالي بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام بنما بهدفين لواحد، جاء عن طريق فراس البريكان، ليودع الأخضر الشاب البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=vmfrhP7FBFc

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
02:17 AM

الفيفا يشيد بهدف فراس البريكان بمرمى بنما

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
6,787

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بهدف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في مرمى منتخب بنما في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب، وقد شبهه بأهداف المهاجمين العمالقة الهولندي دينيس بيركامب والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وكتب "فيفا" على حسابه الرسمي في "تويتر": هو هدف كان ليجعل دينيس بيركامب وزلاتان إبراهيموفيتش فخورين. صحيح أنهم غادروا البطولة، ولكن السعودية وفراس البريكان تركوا لنا هذا الهدف الجميل.

وسجل البريكان هدف المنتخب الوحيد في مباراته الأخيرة في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2019 تحت 20 عامًا المقامة في بولندا.

وكان المنتخب السعودي قد لعب في المجموعة الخامسة، إذ خسر في المباراة الأولى أمام فرنسا بهدفين دون رد، وأمام مالي بأربعة أهداف لثلاثة، وأمام بنما بهدفين لواحد، جاء عن طريق فراس البريكان، ليودع الأخضر الشاب البطولة.

https://www.youtube.com/watch?v=vmfrhP7FBFc

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,250
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,100
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,270
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,844

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة