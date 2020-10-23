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بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

كارثية أم طريفة؟

أثار مبنى جمعية البر الخيرية في محافظة أبو عريش في منطقة جازان الكثير من الجدل، نظرًا لتصميمه الغريب الذي تداولته وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقد تخوفًا من تداعيه وسقوطه، وما قد يسببه ذلك من خسائر في الأرواح والأموال، فضلاً عن افتقاده إلى الجمالية الهندسية.

وعلى الرغم من تصميمه الغريب، واحتوائه ربما على بعض الأخطاء الهندسية، وعدم شعور العين بالراحة حين النظر إليه، إلا أن مبنى أبو عريش ليس الوحيد، فقد سبقته أخطاء هندسية أخرى في التصميم حول العالم، قد يراها بعضهم كارثية، بينما يجدها آخرون طريفة.. شاهدها من خلال الصور الآتية.

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بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية
سبق

أثار مبنى جمعية البر الخيرية في محافظة أبو عريش في منطقة جازان الكثير من الجدل، نظرًا لتصميمه الغريب الذي تداولته وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقد تخوفًا من تداعيه وسقوطه، وما قد يسببه ذلك من خسائر في الأرواح والأموال، فضلاً عن افتقاده إلى الجمالية الهندسية.

وعلى الرغم من تصميمه الغريب، واحتوائه ربما على بعض الأخطاء الهندسية، وعدم شعور العين بالراحة حين النظر إليه، إلا أن مبنى أبو عريش ليس الوحيد، فقد سبقته أخطاء هندسية أخرى في التصميم حول العالم، قد يراها بعضهم كارثية، بينما يجدها آخرون طريفة.. شاهدها من خلال الصور الآتية.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:45 AM
اخر تعديل
23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
03:15 AM

بالصور .. مبنى أبو عريش ليس الوحيد.. لن تصدق هذه الأخطاء الهندسية

كارثية أم طريفة؟

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
8,208

أثار مبنى جمعية البر الخيرية في محافظة أبو عريش في منطقة جازان الكثير من الجدل، نظرًا لتصميمه الغريب الذي تداولته وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي بالنقد تخوفًا من تداعيه وسقوطه، وما قد يسببه ذلك من خسائر في الأرواح والأموال، فضلاً عن افتقاده إلى الجمالية الهندسية.

وعلى الرغم من تصميمه الغريب، واحتوائه ربما على بعض الأخطاء الهندسية، وعدم شعور العين بالراحة حين النظر إليه، إلا أن مبنى أبو عريش ليس الوحيد، فقد سبقته أخطاء هندسية أخرى في التصميم حول العالم، قد يراها بعضهم كارثية، بينما يجدها آخرون طريفة.. شاهدها من خلال الصور الآتية.

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