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فرق الصحة النباتية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في الطائف وخارجها

تمت مُعَالجة 950 هكتاراً باستخدام ما يقارب 750 لتراً من المبيدات

كافحت فرق ممثلة عن قسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أسراب الجراد الصحراوي بمناطق متفرقة في المحافظة وخارجها.

وكانت الفرق قد نفذت في الأيام الماضية عمليات الاستكشاف والمكافحة والتي استهدفت عددا من المواقع داخل مدينة الطائف وخارجها، وذلك بميسان، وبني سعد، وبني مالك، وغزايل، والشفا، تحت إشراف رئيس قسم الصحة النباتية بمكتب الطائف المهندس يوسف بن عبدالله العرابي، ومتابعة ميدانية من ممثل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس عبدالرحمن الصائغ.

وأوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا تزال الفرق تواصل العمليات بهدف القضاء على الآفة الزراعية والحفاظ على مزارع المواطنين ومحاصيلهم في المحافظة، مشيرا إلى أن المساحة المُعَالجة قد بلغت حتى الآن 950 هكتار وباستخدام ما يقارب 750 لتراً من المبيدات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

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فرق الصحة النباتية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في الطائف وخارجها
سبق

كافحت فرق ممثلة عن قسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أسراب الجراد الصحراوي بمناطق متفرقة في المحافظة وخارجها.

وكانت الفرق قد نفذت في الأيام الماضية عمليات الاستكشاف والمكافحة والتي استهدفت عددا من المواقع داخل مدينة الطائف وخارجها، وذلك بميسان، وبني سعد، وبني مالك، وغزايل، والشفا، تحت إشراف رئيس قسم الصحة النباتية بمكتب الطائف المهندس يوسف بن عبدالله العرابي، ومتابعة ميدانية من ممثل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس عبدالرحمن الصائغ.

وأوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا تزال الفرق تواصل العمليات بهدف القضاء على الآفة الزراعية والحفاظ على مزارع المواطنين ومحاصيلهم في المحافظة، مشيرا إلى أن المساحة المُعَالجة قد بلغت حتى الآن 950 هكتار وباستخدام ما يقارب 750 لتراً من المبيدات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
05:07 PM

فرق الصحة النباتية تكافح أسراب الجراد الصحراوي في الطائف وخارجها

تمت مُعَالجة 950 هكتاراً باستخدام ما يقارب 750 لتراً من المبيدات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كافحت فرق ممثلة عن قسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، أسراب الجراد الصحراوي بمناطق متفرقة في المحافظة وخارجها.

وكانت الفرق قد نفذت في الأيام الماضية عمليات الاستكشاف والمكافحة والتي استهدفت عددا من المواقع داخل مدينة الطائف وخارجها، وذلك بميسان، وبني سعد، وبني مالك، وغزايل، والشفا، تحت إشراف رئيس قسم الصحة النباتية بمكتب الطائف المهندس يوسف بن عبدالله العرابي، ومتابعة ميدانية من ممثل مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس عبدالرحمن الصائغ.

وأوضح مدير عام مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني، أنه لا تزال الفرق تواصل العمليات بهدف القضاء على الآفة الزراعية والحفاظ على مزارع المواطنين ومحاصيلهم في المحافظة، مشيرا إلى أن المساحة المُعَالجة قد بلغت حتى الآن 950 هكتار وباستخدام ما يقارب 750 لتراً من المبيدات، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

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