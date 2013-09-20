النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين

الفريق أول "زكي" حضر اللقاء

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين
سبق

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.

20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:24 PM

الرئيس المصري يناقش مع وزير الدفاع اليمني التعاون الثنائي بين البلدين

الفريق أول "زكي" حضر اللقاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
924

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وزير الدفاع اليمني الفريق ركن محمد علي المقدشي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,823
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,883
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,169

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة