النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكتب "تعليم الحرس" يكرم متفوقاته بحضور القيادات التعليمية

كرمت مديرة مكتب التعليم بالحرس نورة الغامدي الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك في حفل حضره عدد من القيادات التعليمية والتربوية بمكتب الحرس.

وقالت مديرة مكتب الحرس نورة الغامدي: "نفخر بتتويج كوكبة من بنياتنا الطالبات المتفوقات المتميزات سلوكياً، اللاتي هن ثمار غرس غرسته معلمات مخلصات متفانيات رعته أمهات واعيات بأهمية العلم، ودعمه في حضن وطنٍ ليس كالأوطان وحكومة رشيدة لا تألو جهداً في دعم ورعاية التفوق والتميز في جميع المجالات".

وأشارت الغامدي إلى جهود المملكة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحرصهم على دعم وتشجيع أبناء البلد على العمل النوعي الدؤوب والجد والبذل ليكون لهذا الوطن مكانة علمية يُعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة.

وأشادت "الغامدي" بجهودهن وتحصيلهن الدراسي، ودعت لهن وحفزتهن على الاستمرار للوصول إلى أعلى المراتب.

واختتمت "الغامدي" حديثها بالدعاء والشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحفل من لجان ومرشدات، على رأسهن مشرفة التوجيه والإرشاد ريم الشمري، وجميع المعلمات، وللمدرسة المستضيفة، وقائدتهم مشاعل الفرم.

وشمل التكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مكتب "تعليم الحرس" يكرم متفوقاته بحضور القيادات التعليمية
سبق

كرمت مديرة مكتب التعليم بالحرس نورة الغامدي الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك في حفل حضره عدد من القيادات التعليمية والتربوية بمكتب الحرس.

وقالت مديرة مكتب الحرس نورة الغامدي: "نفخر بتتويج كوكبة من بنياتنا الطالبات المتفوقات المتميزات سلوكياً، اللاتي هن ثمار غرس غرسته معلمات مخلصات متفانيات رعته أمهات واعيات بأهمية العلم، ودعمه في حضن وطنٍ ليس كالأوطان وحكومة رشيدة لا تألو جهداً في دعم ورعاية التفوق والتميز في جميع المجالات".

وأشارت الغامدي إلى جهود المملكة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحرصهم على دعم وتشجيع أبناء البلد على العمل النوعي الدؤوب والجد والبذل ليكون لهذا الوطن مكانة علمية يُعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة.

وأشادت "الغامدي" بجهودهن وتحصيلهن الدراسي، ودعت لهن وحفزتهن على الاستمرار للوصول إلى أعلى المراتب.

واختتمت "الغامدي" حديثها بالدعاء والشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحفل من لجان ومرشدات، على رأسهن مشرفة التوجيه والإرشاد ريم الشمري، وجميع المعلمات، وللمدرسة المستضيفة، وقائدتهم مشاعل الفرم.

وشمل التكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
11:44 PM

مكتب "تعليم الحرس" يكرم متفوقاته بحضور القيادات التعليمية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
40

كرمت مديرة مكتب التعليم بالحرس نورة الغامدي الطالبات المتفوقات للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ، وذلك في حفل حضره عدد من القيادات التعليمية والتربوية بمكتب الحرس.

وقالت مديرة مكتب الحرس نورة الغامدي: "نفخر بتتويج كوكبة من بنياتنا الطالبات المتفوقات المتميزات سلوكياً، اللاتي هن ثمار غرس غرسته معلمات مخلصات متفانيات رعته أمهات واعيات بأهمية العلم، ودعمه في حضن وطنٍ ليس كالأوطان وحكومة رشيدة لا تألو جهداً في دعم ورعاية التفوق والتميز في جميع المجالات".

وأشارت الغامدي إلى جهود المملكة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحرصهم على دعم وتشجيع أبناء البلد على العمل النوعي الدؤوب والجد والبذل ليكون لهذا الوطن مكانة علمية يُعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة.

وأشادت "الغامدي" بجهودهن وتحصيلهن الدراسي، ودعت لهن وحفزتهن على الاستمرار للوصول إلى أعلى المراتب.

واختتمت "الغامدي" حديثها بالدعاء والشكر لجميع من ساهم في إنجاح الحفل من لجان ومرشدات، على رأسهن مشرفة التوجيه والإرشاد ريم الشمري، وجميع المعلمات، وللمدرسة المستضيفة، وقائدتهم مشاعل الفرم.

وشمل التكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على نسبة ٩٩٪ فما فوق.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,906
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,587
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,660
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,648

كاريكاتير

حقوق الغفران

المقالات

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة