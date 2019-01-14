لقاء ولي العهد ورئيس وزراء اليابان.. امتزاج عبق التاريخ بقلعة الصناعة

كاتب قصيدة "قلب أبو سليمان" يروي مشاعره بعد رؤية ولي العهد لشعره

جسدت ضيافة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي في العلا، الأصالة والتاريخ تمثلت باللباس التقليدي وبيت الشعر وغيرها من المقتنيات التي يفوح منها عبق الماضي، إضافة إلى فن السامري بحضور عدد من الوزراء وسط أجواء شتوية ظهر فيها "شينزو" وهو يرتدي "الفروة"؛ وهي من الزي الشعبي الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بأبناء السعودية في موسم البرد.

وفيما يلي رصد لتفاصيل بعض المقتنيات التي ظهرت في الجلسة الشتوية وتاريخ الفن الذي رافق جلسة الاستقبال المعروف بفن السامري ونشره مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر في فيديو عبر حسابه الرسمي بتويتر ، وذلك في محافظة العلا عاصمة التاريخ والحضارة .

بيت الشعر البدوي ومكوناته:

وقد كان استقبال ولي العهد لرئيس الوزراء الياباني داخل بيت الشعر ، وبيت الشعر يمر بناؤه بعدة مراحل تبدأ، وفق ويكبيديا "بالجز " من وبر وصوف الإبل أو الغنم ثم مرحلة التنقية تقوم النساء بتنقية حصيلة الجز ءمن الشوائب كالأتربة والحشائش ثم تبدأ مرحلة التمشيط لفصل كرات الصوف والشعر أو الوبر ، ثم مرحلة الغزل، ويتم الغزل بلف وفتل الشعيرات لتشكل خيطًا رقيقًا نسبيًا على عصا تسمى المغزل مدببة الرأسين قريبًا من إحدى نهاياتها أداة تمنع صعود الخيط المغزول، وتقوم الغازلة بتدوير العصا بينهما وتغذي الخيط المفتول بيسرها لتتشكل لفة كبيرة ثم يجمع خيطا كل لفتين ليشكلا خيطًا أكثر سمكًا ومتانة وتستخدم في هذه العملية أداة تدعى "المبرم" ثم يعرض الخيط لعملية جديدة لتقويته تدعى "المحيط" ومن ثم يلف حول وتدين متباعدين ثم توضع عصا وسم الخيط الملفوف وتدار لتبرم الخيوط بشكل قوي، وتعرف أجزاء بيت الشعر بالشقق والرواق الرفراف وهو حدود البيت من الجهتين؛ اليمنى واليسرى، الغدفة، و المعاند، الأعمدة، ولها عدة أسماء وفقاً لموقعها، منها الواسط، وهو أعلى البيت، ويتم نصبه في الوسط، والمقدم وهي أعمدة المقدمة، زافرة وهي أعمدة مؤخرة البيت والأعمدة الجانبية.

الخِرج والجاعد:

وظهر على جوانب بيت الشعر في ضيافة ولي العهد ما يعرف بـ"الخِرج"، والتي لها جيوب يمكن من خلاله حمل الأمتعة، حيث كان يستخدم الخِرج في السابق لحمل الأمتعة من ملابس وغيرها أثناء السفر والرحيل على ظهور الإبل، وظهرت ما تعرف بالسفائف، وهو ذات ألوان ونقوش مختلفة.

ويتضح من خلال صور الاستقبال ما يعرف بـ"الجاعد"، ويصنع الجاعد من جلد الخروف بعد سلخه وتنظيفه وتمليحه، وكان يوضع فوق الشداد على ظهور الإبل، ويستخدم أيضاً للمفارش وغيرها، وأُستخدم حديثاً على مقاعد السيارات.

فن السامري:

ويعني فن السامري، وفق ما ذكر ابن منضور، في لسان العرب، السهر تحت ضوء القمر.

ووفق ما نشر عنه بعنوان "السامري" فهو أيقونة الفن الشعبي السعودي "صحيفة العرب 13 ديسمبر 2012"، وقال اللحياني: "معناه ما سمر الناس بالليل وما طلع القمر"، والمسامرة منه هي الحديث في الليل، والسامر والسمّار هم القوم الذين يسمرون بالليل، أي يتحدثون، ومن هنا ظهرت تسمية هذا الفنّ بمصطلح "السامري" المُحيل إلى الشعر الذي يتسامر به السهّار ليلاً، وهو ليس، كما يظن البعض، وزنًا من أوزان الشعر العاميّ، وإنما هو نوع من الشعر المخصوص بمناسبات التي يسهر فيها الناس ويتسامرون على غرار الأعراس وأجواء التولية والتهاني والأعياد.

ويتميز "السامري" بأنه فن غنائي شعبي من الشعر النبطي، وهو من الفلكلورات القديمة في الجزيرة العربية، أدخل أوزانه ذات القافيتين الشاعر محسن بن عثمان الهزاني العنزي الوائلي (1130-1210 هـ)، وهو من أشهر شعرائها في التاريخ الحديث، ومن بعده، جاء الشاعر محمد بن حمد بن لعبون (1205-1247هـ)، فواصل الاعتناء بهذا الفنّ، حيث صاغ ألحانه التي تعرف اليوم باللعبونيات نسبة إليه.

وتطور هذا اللون الشعري فأُدخلت عليه الإيقاعات الخفيفة البسيطة كقرع الطبول والتصفيق بالأيادي، وصارت ُنظم له قصائد خاصة تُغنّى بألحان شعبية سرعان ما حازت تسمية الفن السامريّ.

ومن أبرز مميزات "السامري" أنه لا يكون إلا جماعيًا، حيث تشترك في تأديته مجموعة من الناس يتوزّع بينهم إلى كلمات وإيقاعات ورقصات.

قلب أبو سليمان وقادي:

وبالعودة إلى الفيديو الذي نشره بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، فقد ظهرت قصيدة "قلب أبو سليمان وقادي"، وهي قصيدة شهيرة كتبها الشاعر السعودي فهد بن سليمان النماصي الشمري من أهالي حائل.

وقال "النماصي" لـ"سبق": حين شاهدت الفيديو سعدت جداً بأن قصيدتي التي كتبتها في عام 2012م، ظهرت في الفيديو، وتشرفت وبكل فخر بأن الجلسة فيها سمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وأضاف: القصيدة تتكون من 10 أبيات على لون المسحوب، وقد دفعني مشاهدتها ليل أمس بالحماس لكتابة سامرية جديدة خاصة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.