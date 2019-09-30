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ولي العهد يعزي هاتفيًّا النائب العام في وفاة والده

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًّا بالنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه، وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعيًا الله أن يحفظ سموه الكريم، ويجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يريه أي مكروه.

وثمّن النائب العام لولي العهد المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال وحُسن المواساة.

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ولي العهد يعزي هاتفيًّا النائب العام في وفاة والده
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًّا بالنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه، وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعيًا الله أن يحفظ سموه الكريم، ويجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يريه أي مكروه.

وثمّن النائب العام لولي العهد المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال وحُسن المواساة.

30 سبتمبر 2019 - 1 صفر 1441
11:08 PM
اخر تعديل
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:00 AM

ولي العهد يعزي هاتفيًّا النائب العام في وفاة والده

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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8,985

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، اتصالاً هاتفيًّا بالنائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

وعبَّر سمو ولي العهد خلال اتصاله عن عزائه ومواساته للنائب العام في وفاة والده الشيخ عبدالله المعجب، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

وقد أعرب النائب العام عن بالغ شكره وعظيم تقديره وخالص امتنانه لسمو ولي العهد على عزائه، وتخفيف المصاب بمواساته في الفقيد، داعيًا الله أن يحفظ سموه الكريم، ويجعل ذلك في موازين حسناته، ولا يريه أي مكروه.

وثمّن النائب العام لولي العهد المشاعر الكريمة واللطف النبيل في كرم الاتصال وحُسن المواساة.

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