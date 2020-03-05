النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد" تنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والغاط والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وبحرة وتربة وخليص، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد" تنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والغاط والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وبحرة وتربة وخليص، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:02 AM

"الأرصاد" تنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
980

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والغاط والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وبحرة وتربة وخليص، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,984
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,946
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,137

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة