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لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية

"دياب" دعا إلى توخي الحذر خلال الأيام المقبلة

ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.


وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.

لبنان التصعيد الإسرائيلي

الرئيسية/ أخبار العالم

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لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية
سبق

ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.


وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:55 PM

لبنان يندد بالتصعيد الإسرائيلي على حدوده الجنوبية

"دياب" دعا إلى توخي الحذر خلال الأيام المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندّد رئيس الحكومة اللبنانية حسّان دياب، اليوم الثلاثاء، بالتصعيد العسكري الخطير من جانب الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية، غداة إعلان "إسرائيل" إحباط محاولة تسلّل خلية وردّها بإطلاق قذائف مدفعية في اتجاه لبنان.


وفي أول موقف رسمي تعليقاً على التوتر الحدودي، قال "دياب" على "تويتر": "اعتدت إسرائيل مجدداً على سيادة لبنان، وخرقت القرار 1701 أمس عبر تصعيد عسكري خطير"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذّر "دياب" من أنّ العدو يدفع إلى تعديل مهام قوات يونيفيل وقواعد الاشتباك المثبتة معه منذ انتهاء حرب تموز 2006.

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تخوفه من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدود لبنان مع فلسطين المحتلة، داعياً إلى الحذر في الأيام المقبلة.

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