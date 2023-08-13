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بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة
سبق

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:26 AM
اخر تعديل
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
01:55 AM

بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين أثناء وصوله إلى "نيوم" لقضاء بعض الوقت للراحة

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
2
9,369

نشرت وكالة الأنباء السعودية مقطعي فيديو لوصول خادم الحرمين الشريفين أمس الأربعاء إلى منطقة نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام

وكان الملك سلمان قد غادر الرياض في وقت سابق أمس الأربعاء متوجهًا لمنطقة نيوم .

حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وأمده بعونه وتوفيقه.

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