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أمطار غزيرة على منطقة عسير

صَحِبتها كميات كثيفة من الضباب

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار غزيرة على منطقة عسير
سبق

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:33 AM

أمطار غزيرة على منطقة عسير

صَحِبتها كميات كثيفة من الضباب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
693

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من منطقة عسير.

وتركزت كثافة الأمطار التي صحبتها كميات كثيفة من الضباب في بعض المواقع، على مدينة أبها وضواحيها والمرتفعات السياحية في السودة ومتنزهات السحاب، إضافة إلى محافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، وسراة عبيدة، ومحايل، والحرجة، والأمواه)، وجنوب محافظة رجال ألمع، ومركز الشعف، ومركز "مربة"، والأجزاء الجنوبية من محافظة بيشة. سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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