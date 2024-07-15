النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم

تجري التصفية تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر

يخضع المرشحون الثمانية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ابتداءً من اليوم الأربعاء لامتحانهم الأكبر أمام الأعضاء الـ164 في المؤسسة، التي تواجه هجمات من واشنطن وتحديات هائلة وسط أزمة اقتصادية عالمية حادة.

وبعد عرض مشاريعهم، يكون لدى المرشحين بضعة أسابيع حتى السابع من سبتمبر لإقناع العواصم قبل أن تتوافق الدول على تعيين خلف للبرازيلي روبرتو أزيفيدو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيعرض كل من المرشحين الثمانية خلال الأيام الثلاثة ترشيحه على الدول الأعضاء خلال اجتماع خاص في جنيف، والمرشحون هم: المستشار في الديوان الملكي ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية المولدافي السابق تودور أوليانوفشي والمساعد السابق للمدير العام للمنظمة خيسوس سيد كوري، ووزيرة المالية والخارجية السابقة النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، والمصري حامد ممدوح الموظف العالي السابق في المنظمة، ووزيرة الرياضة الكينية السابقة أمينة محمد.

وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


وفي وسط الركود الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، سيواجه الرئيس المقبل للمنظمة تحديات كبرى منها التحضير للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في 2021، وتحريك المفاوضات المتعثرة وتسوية الخلافات بين المنظمة والولايات المتحدة.

منظمة التجارة العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم
سبق

يخضع المرشحون الثمانية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ابتداءً من اليوم الأربعاء لامتحانهم الأكبر أمام الأعضاء الـ164 في المؤسسة، التي تواجه هجمات من واشنطن وتحديات هائلة وسط أزمة اقتصادية عالمية حادة.

وبعد عرض مشاريعهم، يكون لدى المرشحين بضعة أسابيع حتى السابع من سبتمبر لإقناع العواصم قبل أن تتوافق الدول على تعيين خلف للبرازيلي روبرتو أزيفيدو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيعرض كل من المرشحين الثمانية خلال الأيام الثلاثة ترشيحه على الدول الأعضاء خلال اجتماع خاص في جنيف، والمرشحون هم: المستشار في الديوان الملكي ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية المولدافي السابق تودور أوليانوفشي والمساعد السابق للمدير العام للمنظمة خيسوس سيد كوري، ووزيرة المالية والخارجية السابقة النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، والمصري حامد ممدوح الموظف العالي السابق في المنظمة، ووزيرة الرياضة الكينية السابقة أمينة محمد.

وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


وفي وسط الركود الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، سيواجه الرئيس المقبل للمنظمة تحديات كبرى منها التحضير للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في 2021، وتحريك المفاوضات المتعثرة وتسوية الخلافات بين المنظمة والولايات المتحدة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
02:52 PM

بينهم "التويجري".. مرشحو رئاسة "التجارة العالمية" يعرضون مشاريعهم اليوم

تجري التصفية تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
727

يخضع المرشحون الثمانية لرئاسة منظمة التجارة العالمية ابتداءً من اليوم الأربعاء لامتحانهم الأكبر أمام الأعضاء الـ164 في المؤسسة، التي تواجه هجمات من واشنطن وتحديات هائلة وسط أزمة اقتصادية عالمية حادة.

وبعد عرض مشاريعهم، يكون لدى المرشحين بضعة أسابيع حتى السابع من سبتمبر لإقناع العواصم قبل أن تتوافق الدول على تعيين خلف للبرازيلي روبرتو أزيفيدو، وفقاً لـ"فرانس 24".

وسيعرض كل من المرشحين الثمانية خلال الأيام الثلاثة ترشيحه على الدول الأعضاء خلال اجتماع خاص في جنيف، والمرشحون هم: المستشار في الديوان الملكي ووزير الاقتصاد السعودي السابق محمد التويجري، وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي، ووزير التجارة الدولية البريطاني السابق ليام فوكس، ووزير الخارجية المولدافي السابق تودور أوليانوفشي والمساعد السابق للمدير العام للمنظمة خيسوس سيد كوري، ووزيرة المالية والخارجية السابقة النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويالا، والمصري حامد ممدوح الموظف العالي السابق في المنظمة، ووزيرة الرياضة الكينية السابقة أمينة محمد.

وتجري التصفية بين المرشحين تباعاً ابتداءً من 8 سبتمبر، وفق آلية توافق قد تستغرق شهرين.


وفي وسط الركود الاقتصادي العالمي نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، سيواجه الرئيس المقبل للمنظمة تحديات كبرى منها التحضير للمؤتمر الوزاري المقرر عقده في 2021، وتحريك المفاوضات المتعثرة وتسوية الخلافات بين المنظمة والولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,812
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,181
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,875
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,057

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة