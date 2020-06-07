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بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

دعا الشباب لاستشعار عِظَم المسؤولية وخطر التساهل والخروج للأسواق وتبادل الزيارات دون احترازات

نوّه إمام وخطيب جامع سليمان الدخيل بحي الفيحاء، الشيخ عبدالملك العمري، بجهود القيادة الرشيدة في الحفاظ على الأرواح في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن إغلاق المساجد، ثم فتحها، كان في سبيل الحفاظ على الأنفس التي هي من أجلّ مقاصد الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، وُثّق برحاب الجامع، أشاد فيه "العمري" بوعي المصلين مع عودة الصلاة في المساجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مبينًا أن المصلين طبّقوا هذه الإجراءات دون تقييد، بل طواعية، بل إن من يخالف أو ينسى يذكّرونه بالتقيد بها، وهذا هو الوعي المحمود الذي وجدناه بمساجدنا.

وأثنى الشيخ عبدالملك العمري بالجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية ومختلف الأجهزة الحكومية في توعية وإرشاد الناس، وتهيئة المساجد، وتوفير الخدمات كافة لحماية الناس من الفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأردف يقول: "لاحظنا في مساجدنا تشوقًا ورغبة جادة من المصلين في الاستمرار في فتح المساجد، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة". لافتًا إلى أن هناك قصورًا بسيطًا لدى الجاليات في إحضار السجادات، وتم تأمين ذلك لهم، وإرشادهم بضرورة التقيُّد بذلك.

ودعا الشيخ عبدالملك العمري في ختام تصريحه الشباب إلى أن يستشعروا عِظَم المسؤولية والخطر الذي قد يحققه التساهل والخروج إلى الأسواق، وتبادل الزيارات دون احترازات، في إزهاق الأنفس، وتعريضها للخطر والموت -لا قدر الله- بسبب الفيروس القاتل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات
سبق

نوّه إمام وخطيب جامع سليمان الدخيل بحي الفيحاء، الشيخ عبدالملك العمري، بجهود القيادة الرشيدة في الحفاظ على الأرواح في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن إغلاق المساجد، ثم فتحها، كان في سبيل الحفاظ على الأنفس التي هي من أجلّ مقاصد الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، وُثّق برحاب الجامع، أشاد فيه "العمري" بوعي المصلين مع عودة الصلاة في المساجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مبينًا أن المصلين طبّقوا هذه الإجراءات دون تقييد، بل طواعية، بل إن من يخالف أو ينسى يذكّرونه بالتقيد بها، وهذا هو الوعي المحمود الذي وجدناه بمساجدنا.

وأثنى الشيخ عبدالملك العمري بالجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية ومختلف الأجهزة الحكومية في توعية وإرشاد الناس، وتهيئة المساجد، وتوفير الخدمات كافة لحماية الناس من الفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأردف يقول: "لاحظنا في مساجدنا تشوقًا ورغبة جادة من المصلين في الاستمرار في فتح المساجد، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة". لافتًا إلى أن هناك قصورًا بسيطًا لدى الجاليات في إحضار السجادات، وتم تأمين ذلك لهم، وإرشادهم بضرورة التقيُّد بذلك.

ودعا الشيخ عبدالملك العمري في ختام تصريحه الشباب إلى أن يستشعروا عِظَم المسؤولية والخطر الذي قد يحققه التساهل والخروج إلى الأسواق، وتبادل الزيارات دون احترازات، في إزهاق الأنفس، وتعريضها للخطر والموت -لا قدر الله- بسبب الفيروس القاتل.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
11:23 PM

بالفيديو.. خطيب جامع: عودة الصلاة في المساجد نعمة يجب شكرها بالمحافظة عليها وتطبيق الإجراءات

دعا الشباب لاستشعار عِظَم المسؤولية وخطر التساهل والخروج للأسواق وتبادل الزيارات دون احترازات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
2,194

نوّه إمام وخطيب جامع سليمان الدخيل بحي الفيحاء، الشيخ عبدالملك العمري، بجهود القيادة الرشيدة في الحفاظ على الأرواح في ظل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن إغلاق المساجد، ثم فتحها، كان في سبيل الحفاظ على الأنفس التي هي من أجلّ مقاصد الشريعة الإسلامية.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"سبق"، وُثّق برحاب الجامع، أشاد فيه "العمري" بوعي المصلين مع عودة الصلاة في المساجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي أقرتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. مبينًا أن المصلين طبّقوا هذه الإجراءات دون تقييد، بل طواعية، بل إن من يخالف أو ينسى يذكّرونه بالتقيد بها، وهذا هو الوعي المحمود الذي وجدناه بمساجدنا.

وأثنى الشيخ عبدالملك العمري بالجهود الحثيثة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية ومختلف الأجهزة الحكومية في توعية وإرشاد الناس، وتهيئة المساجد، وتوفير الخدمات كافة لحماية الناس من الفيروس، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأردف يقول: "لاحظنا في مساجدنا تشوقًا ورغبة جادة من المصلين في الاستمرار في فتح المساجد، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية كافة". لافتًا إلى أن هناك قصورًا بسيطًا لدى الجاليات في إحضار السجادات، وتم تأمين ذلك لهم، وإرشادهم بضرورة التقيُّد بذلك.

ودعا الشيخ عبدالملك العمري في ختام تصريحه الشباب إلى أن يستشعروا عِظَم المسؤولية والخطر الذي قد يحققه التساهل والخروج إلى الأسواق، وتبادل الزيارات دون احترازات، في إزهاق الأنفس، وتعريضها للخطر والموت -لا قدر الله- بسبب الفيروس القاتل.

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