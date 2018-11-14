"العنزي" عميدًا لكلية التربية بجامعة الإمام الإسلامية

قرر مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل؛ تكليف الدكتور مشعل بن سليمان بن عواد العنزي عميدًا لكلية التربية.

وقدم الدكتور "العنزي" شكره الجزيل لمدير الجامعة؛ على هذا التكليف وتلك الثقة، وسأل الله أن يعينه على أداء الأمانة.