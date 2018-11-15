الرياض.. انطلاق ورشة التربية الكشفية لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص

بمشاركة 30 شخصًا من 14 دولة

بدأت في الرياض اليوم، الورشة الكشفية العربية حول التربية الكشفية للفتيات والفتية، لتمكين المرأة وتكافؤ الفرص، والتي تعقدها المنظمة الكشفية العالمية، بالتعاون مع الإقليم الكشفي العربي، ومؤسسة الوليد للإنسانية، وجمعية الكشافة العربية السعودية.

وأوضح نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الورشة التي تستمر حتى يوم الأحد القادم، بمشاركة 30 شخصًا من 14 دولة، تتضمن مناقشة العديد من المحاور.

ولفت إلى أن من أبرز هذه المحاور، أولوية الاندماج، وتمكين الإناث، والكشافة، وأهداف التنمية المستدامة، وتمكين الفتية والفتيات، والربط بين أهداف التنمية المستدامة، والتعرف على الشراكة مع المنظمة الكشفية العالمية والحقيبة التدريبية لأجلها، وجيل المساواة ومنهاج عمل بكين، وعرض لأفضل الاستراتيجيات والمشاريع والتجارب المحلية المتضمنة مشاركة الفتيات في الكشافة، ووضع خطط العمل المستقبلية.

كما يتضمن برنامج اليوم الثاني والثالث، المرأة والفتيات في الكشفية (التربية المشتركة، المزايا، الآثار)، وبناء الاستراتيجية وإنشاء خطة العمل، وتقييم الورشة.

وكانت الورشة قد افتُتحت بحضور عضو اللجنة الكشفية العالمية بيتر بليسش، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم، ومدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان، والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، ونائب المدير الإقليمي للإقليم الكشفي العربي رفعت السباعي، ونائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله الفهد.

وتضمّن برنامج الافتتاح الترحيبَ بالمشاركين، وتوزيع المجموعات، وعرض قواعد الورشة، ومعرفة التوقعات منها.