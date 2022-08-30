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"فلكية جدة": "دائرة الشتاء" تزيّن سماء الفجر أواخر الصيف

تتمثل في نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ست مجموعات

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن فصل الصيف يقترب من نهايته في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الرغم من أن الجو لا يزال حارًا نهارًا عبر معظم أنحاء شمال كوكبنا، إلا أن طول النهار يتقلص والليالي تطول تدريجيًا.

وقال "أبوزاهرة": بالتزامن مع ذلك؛ يلوح الآن في الأفق الشرقي علامة من علامات الشتاء عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى "دائرة الشتاء" تزين سماء الفجر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021.

وأضاف: "دائرة الشتاء" تسمى أحيانًا بـ"سداسي الشتاء"، وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ست مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

وأردف: عند النظر إلى دائرة الشتاء من اليمين يشاهد نجم رِجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ثم عند تتبع الدائرة في اتجاه عقارب الساعة سنرى الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر ، و الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر ، و رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمان، والعيوق في كوكبة مُمْسِك الأَعِنَّة، والدبران في كوكبة الثور، جميع هذه النجوم تقريبًا من القدر الأول وهذا يعني أنها مشرقة وسهلة الرؤية.

وتابع: الاستثناء هو نجم رأس التوأم المقدم، فهو ليس نجم من القدر الأول وليس مشرق مثل النجوم الأخرى في دائرة الشتاء، فهو نجم من القدر الثاني وعند تضمينه في دائرة الشتاء سيكون فهناك سبعة نجوم.

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام نحن لا نرى دائرة الشتاء في يونيو ويوليو لأنها تكون مطموسة بوهج الشمس، ولكن في أواخر أغسطس تعود دائرة الشتاء إلى سماء الفجر، وبعد بضعة أشهر من الآن، عندما يحين فصل الشتاء في النصف الشمالي سنرى دائرة الشتاء تزين سماء بداية الليل.

جدير بالذكر أن قمر نهاية شهر محرم الجاري سوف يمر أمام دائرة الشتاء في الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر لذلك سيكون دليلاً لتحديد تلك النجوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلكية جدة": "دائرة الشتاء" تزيّن سماء الفجر أواخر الصيف
سبق

ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن فصل الصيف يقترب من نهايته في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الرغم من أن الجو لا يزال حارًا نهارًا عبر معظم أنحاء شمال كوكبنا، إلا أن طول النهار يتقلص والليالي تطول تدريجيًا.

وقال "أبوزاهرة": بالتزامن مع ذلك؛ يلوح الآن في الأفق الشرقي علامة من علامات الشتاء عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى "دائرة الشتاء" تزين سماء الفجر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021.

وأضاف: "دائرة الشتاء" تسمى أحيانًا بـ"سداسي الشتاء"، وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ست مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

وأردف: عند النظر إلى دائرة الشتاء من اليمين يشاهد نجم رِجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ثم عند تتبع الدائرة في اتجاه عقارب الساعة سنرى الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر ، و الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر ، و رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمان، والعيوق في كوكبة مُمْسِك الأَعِنَّة، والدبران في كوكبة الثور، جميع هذه النجوم تقريبًا من القدر الأول وهذا يعني أنها مشرقة وسهلة الرؤية.

وتابع: الاستثناء هو نجم رأس التوأم المقدم، فهو ليس نجم من القدر الأول وليس مشرق مثل النجوم الأخرى في دائرة الشتاء، فهو نجم من القدر الثاني وعند تضمينه في دائرة الشتاء سيكون فهناك سبعة نجوم.

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام نحن لا نرى دائرة الشتاء في يونيو ويوليو لأنها تكون مطموسة بوهج الشمس، ولكن في أواخر أغسطس تعود دائرة الشتاء إلى سماء الفجر، وبعد بضعة أشهر من الآن، عندما يحين فصل الشتاء في النصف الشمالي سنرى دائرة الشتاء تزين سماء بداية الليل.

جدير بالذكر أن قمر نهاية شهر محرم الجاري سوف يمر أمام دائرة الشتاء في الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر لذلك سيكون دليلاً لتحديد تلك النجوم.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:13 PM

"فلكية جدة": "دائرة الشتاء" تزيّن سماء الفجر أواخر الصيف

تتمثل في نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ست مجموعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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ذكر رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن فصل الصيف يقترب من نهايته في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الرغم من أن الجو لا يزال حارًا نهارًا عبر معظم أنحاء شمال كوكبنا، إلا أن طول النهار يتقلص والليالي تطول تدريجيًا.

وقال "أبوزاهرة": بالتزامن مع ذلك؛ يلوح الآن في الأفق الشرقي علامة من علامات الشتاء عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى "دائرة الشتاء" تزين سماء الفجر أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر 2021.

وأضاف: "دائرة الشتاء" تسمى أحيانًا بـ"سداسي الشتاء"، وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ست مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

وأردف: عند النظر إلى دائرة الشتاء من اليمين يشاهد نجم رِجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ثم عند تتبع الدائرة في اتجاه عقارب الساعة سنرى الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر ، و الشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر ، و رأس التوأم المؤخر و رأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمان، والعيوق في كوكبة مُمْسِك الأَعِنَّة، والدبران في كوكبة الثور، جميع هذه النجوم تقريبًا من القدر الأول وهذا يعني أنها مشرقة وسهلة الرؤية.

وتابع: الاستثناء هو نجم رأس التوأم المقدم، فهو ليس نجم من القدر الأول وليس مشرق مثل النجوم الأخرى في دائرة الشتاء، فهو نجم من القدر الثاني وعند تضمينه في دائرة الشتاء سيكون فهناك سبعة نجوم.

وقال "أبوزاهرة": بشكل عام نحن لا نرى دائرة الشتاء في يونيو ويوليو لأنها تكون مطموسة بوهج الشمس، ولكن في أواخر أغسطس تعود دائرة الشتاء إلى سماء الفجر، وبعد بضعة أشهر من الآن، عندما يحين فصل الشتاء في النصف الشمالي سنرى دائرة الشتاء تزين سماء بداية الليل.

جدير بالذكر أن قمر نهاية شهر محرم الجاري سوف يمر أمام دائرة الشتاء في الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر لذلك سيكون دليلاً لتحديد تلك النجوم.

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