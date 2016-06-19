استمرار إغلاق حديقتي الملك فهد والملك فيصل يُغضب المواطنين والزوار

ناشدوا المسؤولين بسرعة فتحهما حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع

تفاجأ سكان محافظة الطائف والزوار والمصطافون من استمرار إغلاق حديقتي الملك فيصل بالقديرة والملك فهد بالخالدية، على الرغم من دخول موسم الصيف، وأثار موجة استياء عارمة خصوصًا أنها تعدان من أكبر الحدائق بالمحافظة.

واتهم المواطنون الجهات المعنية بالعجز عن تشغيلها حتى في ظل الازدحام الملحوظ هذه الأيام في المحافظة من الزوار والمصطافين.

وناشد سكان المحافظة والمصطافون المسؤولين في الجهات المعنية بسرعة فتح الحديقتين أمامهم وأمام عوائلهم، حيث إنها تتوسط المحافظة وقريبة من الجميع.