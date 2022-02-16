النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"أرامكو السعودية": مراجعة أسعار البنزين شهريًّا.. إعلان السعر في اليوم الـ10 ميلاديًّا والتطبيق في اليوم الـ11

"العميد" يقصي "آسفي" ويطير لمواجهة "الشباب" في نصف نهائي الأبطال

حجز فريق الاتحاد آخر مقعد في المربع الذهبي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وذلك بعد تخطيه عقبة مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 1-0 مساء اليوم السبت.

واكتمل عقد الفِرق المتأهلة إلى نصف النهائي، وهي (الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء المغربي بجانب الإسماعيلي المصري).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليحسم الاتحاد التأهل إلى الدور قبل النهائي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجّل هدف الاتحاد اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة الـ50 من زمن وأحداث المباراة؛ ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وبتلك النتيجة يضرب الاتحاد موعدًا مع مواطنه الشباب في نصف النهائي، على أن يخوض مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يستضيف لقاء العودة بين جماهيره في مدينة جدة.

يُذكر أن مباريات المرحلة المقبلة تنطلق مساء غد الأحد باللقاء الذي يجمع بين الإسماعيلي وضيفه الرجاء في جولة الذهاب قبل مباراة العودة بالدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل.

الاتحاد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أولمبيك آسفي المغربي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"العميد" يقصي "آسفي" ويطير لمواجهة "الشباب" في نصف نهائي الأبطال
سبق

حجز فريق الاتحاد آخر مقعد في المربع الذهبي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وذلك بعد تخطيه عقبة مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 1-0 مساء اليوم السبت.

واكتمل عقد الفِرق المتأهلة إلى نصف النهائي، وهي (الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء المغربي بجانب الإسماعيلي المصري).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليحسم الاتحاد التأهل إلى الدور قبل النهائي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجّل هدف الاتحاد اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة الـ50 من زمن وأحداث المباراة؛ ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وبتلك النتيجة يضرب الاتحاد موعدًا مع مواطنه الشباب في نصف النهائي، على أن يخوض مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يستضيف لقاء العودة بين جماهيره في مدينة جدة.

يُذكر أن مباريات المرحلة المقبلة تنطلق مساء غد الأحد باللقاء الذي يجمع بين الإسماعيلي وضيفه الرجاء في جولة الذهاب قبل مباراة العودة بالدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:10 PM

"العميد" يقصي "آسفي" ويطير لمواجهة "الشباب" في نصف نهائي الأبطال

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
7
3,318

حجز فريق الاتحاد آخر مقعد في المربع الذهبي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال؛ وذلك بعد تخطيه عقبة مضيفه أولمبيك آسفي المغربي بالفوز 1-0 مساء اليوم السبت.

واكتمل عقد الفِرق المتأهلة إلى نصف النهائي، وهي (الاتحاد والشباب من السعودية، والرجاء المغربي بجانب الإسماعيلي المصري).

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ ليحسم الاتحاد التأهل إلى الدور قبل النهائي بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وسجّل هدف الاتحاد اللاعب البرازيلي روماريو دا سيلفا في الدقيقة الـ50 من زمن وأحداث المباراة؛ ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وبتلك النتيجة يضرب الاتحاد موعدًا مع مواطنه الشباب في نصف النهائي، على أن يخوض مباراة الذهاب بالرياض، قبل أن يستضيف لقاء العودة بين جماهيره في مدينة جدة.

يُذكر أن مباريات المرحلة المقبلة تنطلق مساء غد الأحد باللقاء الذي يجمع بين الإسماعيلي وضيفه الرجاء في جولة الذهاب قبل مباراة العودة بالدار البيضاء يوم 15 مارس المقبل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,599
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,557
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,285
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,700

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة