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"ملكية ينبع" تعلّق الفعاليات في المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر

التنسيق مع المشتركين لاسترجاع الرسوم المدفوعة وإيجاد الآلية لذلك

أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية تعليق الأنشطة والفعاليات في كل المراكز والأندية الخاصة بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت: سيتم التنسيق مع المشتركين لاسترجاع الرسوم المدفوعة وإيجاد الآلية المناسبة لذلك، وجاء تعليق الأنشطة والفعاليات كإجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات.

الهيئة الملكية بمدينة ينبع فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ملكية ينبع" تعلّق الفعاليات في المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر
سبق

أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية تعليق الأنشطة والفعاليات في كل المراكز والأندية الخاصة بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت: سيتم التنسيق مع المشتركين لاسترجاع الرسوم المدفوعة وإيجاد الآلية المناسبة لذلك، وجاء تعليق الأنشطة والفعاليات كإجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:43 PM

"ملكية ينبع" تعلّق الفعاليات في المراكز والأندية الخاصة حتى إشعار آخر

التنسيق مع المشتركين لاسترجاع الرسوم المدفوعة وإيجاد الآلية لذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أعلنت إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية تعليق الأنشطة والفعاليات في كل المراكز والأندية الخاصة بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقالت: سيتم التنسيق مع المشتركين لاسترجاع الرسوم المدفوعة وإيجاد الآلية المناسبة لذلك، وجاء تعليق الأنشطة والفعاليات كإجراء احترازي لا يدعو للقلق، ويتطلب من الجميع الالتزام بأسباب الوقاية واتباع التعليمات والإرشادات.

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