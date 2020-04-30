في أولى جلسات الرياضيين.. "دلما وأبكر والدغيثر" يستعيدون الذكريات ويوجّهون نصائحهم

عبر المنتدى الخاص بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية

"إنجازات وتجارب وخبرات"، كانت العنوان الأبرز لأولى جلسات الرياضيين عبر المنتدى الخاص بالرياضيين على قناة اللجنة الأولمبية "يوتيوب"، والتي أدارها إبراهيم المعيقل رئيس لجنة الرياضيين "صوت الرياضيين في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية"، بمشاركة بدر الدغيثر لاعب نادي أبلون اليوناني والمنتخب السعودي لكرة الماء، والفارسة دلما ملحس، إضافة للعداء عبدالله أبكر.

البداية كانت عبر الفارسة "إلما ملحس" الحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد سنغافورة للشباب 2010م؛ حيث تحدثت عن أبرز مشاركاتها منذ بداية مسيرتها، وعن طموحاتها الكبيرة والمتمثلة في تحقيق الذهب لهذا الوطن الغالي، مستذكرة مشاركتها في أولمبياد الشباب وكيف كانت تعيش مرحلة حرجة؛ حيث تعتبر المشاركة الأهم بالنسبة لها في ذلك التوقيت، وتتنافس فيها مع أبناء الأبطال العالميين، الذين يمتلكون إمكانيات لا محدودة، مشبّهة عالم الفروسية بعالم "الفورمولا 1" من حيث تواجد الكثيرين خلف الكواليس؛ مما يساعد على النجاح؛ لكنها ثمّنت الدور الكبير الذي لعبته والدتها في دعمها، فقد أعطتها الوقت والاهتمام، وعلمتها فنون القيادة والإدارة، وكذلك تحمل المسؤولية؛ مؤكدة أن ما تعلّمته منها لا يمكن لأي أحد أن يعلمني إياه.

أما العداء عبدالله أبكر صاحب الرقم القياسي السعودي البالغ 10.03 ث في سباق 100م، والذي حققه عقب حصوله على المركز الأول في الدوري الماسي العالمي الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس في العام 2018م؛ فقد أكد أن وضوح الرؤية بالنسبة له، وبحثه عن تحقيق أرقام قياسية، والتواجد بين اللاعبين المحترفين على المستوى العالمي؛ هو ما قاده لتحقيق ذلك الرقم؛ مبينًا أنه مر بمرحلة غير موفقة خلال إحدى فترات مسيرته، لكن الأهم بالنسبة له كرياضي هو التخطيط لتعويض ذلك والعودة بكل قوة للمنافسات، وهو ما يعمل عليه جاهدًا خلال الوقت الحالي، ترقبًا للعديد من البطولات الهامة على المستوى القاري والعالمي والأولمبي.

وكشف "أبكر" عن أهمية وجود راعٍ رسمي له، والدور الكبير الذي يلعبه في دعمه خلال مشاركته في مختلف المنافسات العالمية؛ حيث يُعد أحد أفراد فريق فيزا خلال الموسم الرياضي (2020/ 2021)؛ داعيًا الشركات الوطنية لنهج هذا المنهج في رعاية نجوم الوطن.

وتحدّث بدر الدغيثر عن تجربته الخاصة والاستثنائية برفقة والده؛ حيث تَشَارك الاثنان اللعب سويًّا ونجحا في تحقيق وصافة الأندية الآسيوية في العام 2009م؛ مؤكدًا أنه شعور لا يوصف؛ خاصة وأنه أحد أحلام والده أحد أبرز اللاعبين العرب في اللعبة؛ موضحًا أن ذلك ساعده كثيرًا في مشواره؛ حيث تَعَلّم منه الكثير؛ خاصة وأنه ملم باللعبة وعالِم بخفاياها.

التجربة الاحترافية كانت محور حديث "الدغيثر"؛ حيث أكد أن ذلك كان طموحه وأحد أبرز أهدافه، وحينما جاءته الفرصة للاحتراف بإسبانيا في العام 2013م لم يتوانَ في خوض التجربة رغم صعوبة القرار حينها؛ كونه يعيش مرحلته الجامعية، ليثابر ويجتهد حتى تحقق له النجاح من خلال تحقيق فضية الدوري الإسباني للمحترفين كاللاعب الآسيوي الوحيد الذي تمكّن من خوض ذلك النهائي.

وأوضح "الدغيثر" أن رحلته الاحترافية التي استمرت لـ6 أعوام في إسبانيا؛ ساعدته على تعلم الكثير؛ حيث تعلم اللغة الإسبانية، كما أنهى دراسته الجامعية، قبل أن يبدأ رحلة جديدة في الدوري اليوناني هذا الموسم؛ مشيدًا باللجنة الأولمبية الداعمة لكل الرياضيين الذين يمتلكون مشروعًا حقيقيًّا للاحتراف بالخارج.